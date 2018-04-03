سویا در خانه به بایرن مونیخ باخت/ شاگردان هاینکس در آستانه صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال سویا و بایرن مونیخ در دور رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برابر هم به میدان رفتند که در پایان بایرن مونیخ ۲ بر یک پیروز شد.

در نیمه نخست این بازی ابتدا تیم سویا توانست دروازه بایرن مونیخ را باز کند. سارابیا در دقیقه ۳۱ روی ارسال دیدنی از چپ زودتر از مدافع حریف به توپ رسید و دروازه حریف را باز کرد.

تیم بایرن مونیخ بعد از این گل بر فشار حملات خود افزود و در دقیقه ۳۷ به گل تساوی رسید. پیزارو، بازیکن تیم سویا پاس عرضی ریبری را قطع کرد و به اشتباه دروازه تیم خود را گشود.

در نیمه دوم بار دیگر تیم بایرن مونیخ به گل رسید. تیاگو آلکانترا در دقیقه ۶۷ با ضربه سر دیدنی خود دروازه میزبان را گشود.

بایرن مونیخ با این برد خیال خود را برای بازی برگشت راحت کرد و در آستانه صعود به نیمه نهایی قرار گرفت.