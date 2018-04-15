کتاب «دختری با موهای وزوزی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومیانتشارات فنی ایران(کتابهای نردبان)، این کتاب تلاش دارد تا به کودکان یاد بدهد چطور اعتماد به نفس، جرات ورزی و بخشش را بیاموزند.
براساس این گزاش لوسی دختری است با موهای فرفری و قرمز که غذاهای متفاوتی نسبت به دیگران میخورد و همیشه مورد تمسخر همکلاسیهای خود قرار میگیرد. پدربزرگ لوسی به او میآموزد که انسانها در ظاهر متفاوتند اما در آفرینش یکی هستند، به همین دلیل است که لوسی در برابر مشکلات به شیوهای متفاوت عمل میکند و از متفاوت بودن نمیهراسد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «وقت ناهار، هریت یکی از آن لطیفههای بی مزه اش را با صدایی بلندتر از همهمه بچهها تعریف کرد. همین طور که بچهها ناهارشان را میخوردند، از شدت خنده اشک از چشمشان سرازیر شد. رالف از آن طرف میز فریاد زد:اه. چه بوی بدی میآید! چه کسی تا به حال ساندویچ ماکارونی خورده؟»
تصویرگر این کتاب کیمبرلی شاو پترسون است.
این کتاب با موضوع مهارتهای زندگی با قیمت ۷۰۰۰ تومان برای گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال منتشر شده است.
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