به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیردفتری و تهیه‌کنندگی مجید برزگر در زمان بیست دقیقه‌ای، ششمین فیلم کوتاه وزیردفتری و محصول انجمن سینمای جوانان ایران است. مجید برزگر تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته و شادی کرم‌رودی، نگار عابدی و یزدان کوکبی‌صبا در آن ایفای نقش می‌کنند.

بخش سینه‌فونداسیون از بخش‌های اصلی جشنواره کن است که از سال ۱۹۹۸ راه‌اندازی شده. این بخش یکی از بخش‌های رسمی (Official Selection) و رقابتی جشنواره است و فیلم‌های این بخش توسط هیات داوران بخش فیلم‌های کوتاه مورد قضاوت قرار می‌گیرند. به نقل از وب‌سایت جشنواره کن هر ساله بیش از ۲۴۰۰ دانش‌آموخته سینما از سراسر جهان آثار خود را در این بخش ثبت‌نام می‌کنند که بین ۱۵ تا ۲۰ فیلم کمتر از ۶۰ دقیقه برای رقابت در آن انتخاب می‌شوند. «مثل بچه آدم» به نمایندگی از دانشکده سینما-تئاتر دانشگاه هنر تهران تنها نماینده امسال ایران در این بخش است.

«هنوز نه…» فیلم کوتاه قبلی این کارگردان و تهیه‌کننده نیز موفقیت‌های ملی و بین‌المللی مختلفی نظیر جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه پوسان کره جنوبی، سیمرغ بهترین فیلم کوتاه آسیایی از جشنواره جهانی فیلم فجر، نشان شایستگی جشن مستقل فیلم کوتاه برای بهترین فیلم با نگاه تجربی، جایزه بزرگ بخش مسابقه بین‌الملل و جایزه هنروتجربه از جشنواره فیلم کوتاه تهران را کسب کرده بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سارا ــ ۲۲ساله ــ پرستارِ خانگی متین، پسربچه‌ای ۵ ساله است. در یکی از روزهای کاری‌اش، متین برای او داستانی تعریف می‌کند و سارا تصمیم به دزدی از خانه آن‌ها می‌گیرد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: آرین وزیردفتری، مدیر فیلمبرداری: سینا کرمانی‌زاده، تدوینگر: پویان شعله‌ور، طراح صحنه و لباس: منیر رضی‌زاده، صدابردار: وحید رضویان، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی‌اکبری، آهنگساز: میلاد موحدی، طراح چهره‌پردازی: نجمه لشگری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: شروینه دیدنده، مدیر تولید: سمیرا قربان‌نژاد، منشی صحنه: نرگس محبی آشتیانی، عکاس: شاهین دانشفر، اصلاح رنگ و نور: سینا کرمانی‌زاده، مدیر تدارکات: فرهاد صدری، بازیگران: شادی کرم‌رودی، یزدان کوکبی صبا و با حضور نگار عابدی، تهیه‌کننده: مجید برزگر، محصول انجمن سینمای جوانان ایران.

هفتاد و یکمین دوره جشنواره کن از ۸ تا ۱۸ می برابر با ۱۸ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در شهر کن فرانسه برگزار می‌شود.