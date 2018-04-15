بازدید معاون برون مرزی صداوسیما از مناطق آزاد شده حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی معاون برون مرزی سازمان صداوسیما در سفر خود به دمشق و بازدید از مناطق آزاد شده از کنترل تروریست های وهابی، تاکید کرد: دستاوردها و پیروزی های دولت و متحدان سوریه در نابودی تروریست ها به خوبی در این کشور مشهود است.

وی گفت: مقاومت و پایمردی مردم غیور کشور سوریه و محور مقاومت، مهمترین عاملی است که آمریکا و متحدانش که در این جنگ مغلوب شدند برای ترمیم چهره شکست خورده خود، این حمله غیرموثر بر مبارزه با تروریسم را ترتیب دادند.

معاون برون مرزی رسانه ملی حمله غیرقانونی و بدون مجوز شورای امنیت کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بامداد شنبه را حمله ای سمبولیک توصیف کرد تا گوش جهانیان را از شنیدن واقعیت کر کنند.

وی بیان کرد: این تجاوز هیچ تأثیری بر عملکرد ارتش و ملت سوریه و مقاومت ندارد و کشورهای منطقه به خصوص عربستان نمی توانند با سوریه بجنگند بلکه فقط می توانند پول جنگ را به آمریکا بدهند.

بازدید معاون برون مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی که همزمان شده است با حملات موشکی آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه نشان دهنده حاکم بودن وضع عادی در این کشور بویژه در دمشق است.