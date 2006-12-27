اولمرت دستور از سرگیری حملات به نوار غزه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این رژیم آمده است که ارتش دستوراتی برای اجرای حملات محدود و مشخص علیه هسته های فلسطینی مسئول شلیک موشک ها به (فلسطینی اشغالی) دریافت کرده است.

از سوی دیگر، "مری ایسین" سخنگوی اولمرت مدعی شد : حملات اسرائیل فقط کسانی را که درحال آماده شدن برای شلیک موشک بوده و یا آن را شیلک کرده باشند، هدف قرار می دهد و به خانه فلسطینیانی که در شلیک این موشک ها مشارکت داشته اند، حمله نمی کنیم.

این درحالیست که مبارزان فلسطینی بارها اعلام کرده اند این موشک را به عنوان پاسخی به نقض آتش بس از سوی اسرائیل و حملات و تجاوزگری این رژیم علیه فلسطینی ها شلیک می کنند.

در همین حال، "گردانهای شهیدان الاقصی" شاخه نظامی جنبش فتح تاکید کرد که پاسخ این گردانها به تصمیم اولمرت برای از سرگیری حمله به گروههای فلسطینی در قلب فلسطینی اشغالی و تکان دهنده خواهد بود.

این گردانها در بیانیه خود تاکید کردند: پاسخ ما به تهدیدات اولمرت و تجاوزگری، ترور، بازداشت و تبعید شهروندان فلسطینی در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی تکان دهنده و در قلب این رژیم خواهد بود.

گردانهای الاقصی همچنین گفتند: تا زمانی که تجاوزگری علیه ملت ما ادامه دارد شیلک موشک ها نیز ادامه خواهد یافت.

این بیانیه از همه گروههای نظامی فلسطینی خواست تا برای رویارویی با تجاوزگری صهیونیست ها در نوار غزه و کرانه باختری و نیز به شکست کشاندن دسیسه های آنها علیه پایداری و وحدت مردم فلسطین صفوف خود را سازماندهی کرده و در صف واحدی قرار گیرند.

در همین حال، جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تاکید کرد: تا زمانی که دشمن علیه اقشار مختلف ملت فلسطین مرتکب جنایت، کشتار، انهدام و بازداشت می شود و اقدام به دست اندازی بر اراضی و مجازات دست جمعی فلسطنیان می کند، حملات موشکی به شهرک های صهیونیستی در مجاورت نوار غزه ادامه یافته و افزایش خواهد یافت.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی با قرائت بیانیه مطبوعاتی این جنبش خطاب به مقام های اسرائیلی گفت: این پیام ما به شما است که تجاوزات خود به کرانه باختری و نوار غزه فورا متوقف کنید در غیر این صورت، منتظر شلیک موشک های زیادتری به شهرک صهیونیستی سدیروت و عسقلان و دورتر از آن باشد.