جزئیات تصمیم دولت برای حداکثر نوسانات ارزی

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات اخیر ارزی دولت گفت: پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان ارز را در کشور افزایش می دهد؛ همانطور که درگذشته تجربه موفقی بوده است؛ در عین حال، این روش طبعا برای صادرکنندگان خوشایند است که محدود نشوند و درآمد ارزی که به دست می آورند در خارج از کشور سرمایه گذاری یا اقدام به تأمین موارد مورد نیاز که می خواهد وارداتی داشته باشد کنند؛ به عبارتی این آزادی را صادرکنندگان می پسندند اما این آزادی یک نفع شخصی است

عضو شورای فقهی بورس افزود: اگر پیمان‌سپاری ارزی به طور انجام شود؛ مدیریت ارزی که از صادرات به دست آمده را به دولت منتقل خواهد کرد تا آن را در مواردی که به صلاح کشور است، هزینه کند؛ در این بین، ممکن است این ارز نقد نبوده و به صورت حواله ارزی باشد، اما باز هم امکان مدیریت این ارز در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می گیرد.

مصباحی مقدم در خصوص اینکه راهکار ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان در موضوع پیمان سپاری ارزی در چه مواردی خلاصه می‌شود، گفت: بهترین راه برای پیمان سپاری ارزی، ایجاد مشوق است؛ یعنی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در اختیار مدیریت ارزی کشور قرار می دهند، بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.

وی نقش پیمان سپاری در پایین آمدن صادرات اقلام غیرنفتی را حائز اهمیت ندانست و خاطرنشان کرد: صادرات ما به این مساله بستگی ندارد و آمارها اصلا چنین ارتباطی را نشان نمی دهد، چراکه عمده صادرات کشور؛ میعانات گازی ، پتروشیمی و بخش کمتری صادرات کالاهای تولیدی کشور مانند فرش، پسته، خدمات فنی مهندسی و امثال این موارد است؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مقدار صادرات و اینگونه تصمیمات و تدبیرها نیست.

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص ارتباط صادرات و واردات عنوان کرد: صادرات به واردات متکی است، به طور مثال صادرات کالاهایی که نیازمند مواد اولیه وارداتی است، ارتباط تنگاتنگی بین قیمت ارز برای واردات خواهد داشت، یعنی هرچه قیمت ارز برای واردات بالاتر رود، صادرات هم کم ارزش‌تر و کم منفعت تر می شود و هر چه قیمت ارز کنترل شده و مقرون به صرفه‌تر باشد، برای صادر کننده هم که تولید آن بر واردات مواد اولیه متکی است، باصرفه تر خواهد بود. به نظرم می آید چنین ارتباط روشنی مابین صادرات و پیمان سپاری ارزی روشن شده است.

وی نوسانات اخیر بازار ارز ناشی از عدم مدیریت بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: همین تصمیمی که اخیرا گرفته شد که اولا ارز را تک نرخی کردند و جلوی رانت را گرفتند؛ ثانیا ارز را از نظر قیمت در یک نرخ متعادلی تثبیت کردند و بنا براین شد که رنج تغییردر طول سال حدود ۶ درصد باشد، این تدبیر بسیار تدبیر خوبی است باید این تصمیم را یک سال قبل می گرفتند تا این اتفاقاتی که افتاد نیفتد معنی ندارد که ما به متقاضی ارز برای تبدیل سرمایه خودش به ارز، ارز بدهیم مگر در کشورهای دیگر چنین اتفاقی نمیفتد معنی ندارد که ارز را به دلالان ارز بدهیم که می خواهند با بالا رفتن قیمت ارز درآمدی کسب کنند.

مصباحی مقدم اشاره کرد: واسطه های انتقال ارز فقط باید بانک ها و صرافی ها باشند نه در خیابان ها و چهارراه ها ، در کشورهای پیشرفته ارز به صورت آزاد مبادله نمی شود و تنها در بانک خرید و فروش می شود؛ بنابراین معتقدم که این انضباط باید برای خرید و فروش و استفاده ارز در کشور ما هم باید تشکیل شود که البته این اقدام را دولت اخیرا انجام داده و قابل قبول می دانم.

وی با اشاره به صحبت معاون نظارتی بانک مرکزی که تلویحاً از حضور صرافی های غیر مجاز در بازار گفته بود، افزود: به نظر می رسد اینکه معان نظارتی بانک مرکزی خبر از حضور صرافی های غیر مجاز در بازار ارز می دهد؛ بسیار وهن آور وحکایت از ضعف مدیریت دارد؛ اگر صرافی بخواهد تأسیس شود فقط و فقط با تأیید بانک مرکزی شروع به فعالیت می کند، حال چطور می شود بعد از گذشت ماه ها و سال ها، بانک مرکزی بگوید فلان تعداد صرافی غیرمجاز در بازار فعال هستند.