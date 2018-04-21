کشته شدن کارمند صلیب سرخ جهانی در تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ، «حنا لحود» شهروند لبنانی و مسئول برنامه بازدید از زندان‌های یمن، امروز صبح در مسیر بازدید از زندانی در حومه تعز در خودروی کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. وی بلافاصله پس از این واقعه به بیمارستان منتقل شد اما در نتیجه جراحت درگذشت.

گفتنی است دیگر همکاران وی در جریان این حادثه آسیبی ندیدند.

درهمین راستا، «رابرت ماردینی» مدیر منطقه خاورمیانه کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: ما همگی بهت زده ایم. حنا جوانی پر انرژی و محبوب بود که همه او را می شناختند. هیچ چیز نمی تواند قتل حنا را توجیه کند. ما عمیقا غمگین مرگ دوست عزیز و همکارمان هستیم. از صمیم قلب با عزیزان و دوستان وی ابراز همدردی می کنیم.

لحود از سال ۱۳۸۹ در زمینه‌ها و دفاتر مختلف کمیته بین المللی صلیب سرخ این سازمان همکاری می کرد و پیش از آن نیز سالها بعنوان داوطلب و عضو جمعیت صلیب سرخ لبنان فعالیت داشته است.

با توجه به انتشار تصاویر این حادثه در رسانه‌ها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار عدم اشتراک این تصاویر و احترام به حریم شخصی و کرامت خانواده همکار درگذشته است.