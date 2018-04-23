کارنامه برانکو درخشان است/ معلوم نیست مدیر پرسپولیس شوم

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست دو بر یک پرسپولیس مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران گفت: به نظرم پرسپولیس کمی اشتهایش را برای جنگندگی از دست داده بود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم ذوب آهن انگیزه های زیادی برای بردن داشت. آنها می خواستند مقابل قهرمان لیگ برتر بازی را ببرند تا شانس خود را برای نایب قهرمانی زنده نگه دارند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقادات فراوانی که در هفته های گذشته به برانکو ایوانکوویچ در خصوص نیمکت نشین کردن برخی بازیکنان می شود اظهار داشت: هیچ کس اندازه برانکو نمی داند چه کسی تمرین می کند و کدام بازیکن به درد تاکتیکش نمی خورد. سرمربی هر تیمی مسئولیت کامل فنی را بر عهده دارد. نباید در کارش دخالت کرد. برانکو ایوانکوویچ کارنامه درخشانی در لیگ برتر دارد و همه می دانند او توانسته است خیال هواداران را بابت قهرمانی راحت کند. از او بابت یک باخت نباید بیهوده انتقاد کرد.

وی در واکنش به احتمال حضورش روی نیمکت پرسپولیس به عنوان جانشین افشین پیراونی به عنوان مدیر پرسپولیس، تصریح کرد: صحبت هایی در این زمینه و همچنین حضور به عنوان مدیر تیم های پایه شده است اما قرار است هیات مدیره در این باره تصمیم گیری کند. خودم را در وهله اول یک هوادار پرپسولیس می دانم. اگر به مجموعه باشگاه اضافه شوم تمام تلاش خود را برای ادامه موفقیت های تیم به کار خواهم بست. فعلا خبری نیست و معلوم نیست مدیر تیم می شوم یا نه.

پنجعلی درباره رویارویی پرسپولیس با الجزیره امارات نیز اذعان داشت: من فکر می کنم اگر بازیکنان بتوانند تمرکز خود را برای این بازی حفظ کنند می توانند الجزیره را ببرند و به مرحله بعدی برسند.