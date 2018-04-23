به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین هفته از رقابتهای لیگ دسته اول با ۹ بازی به صورت همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد مهمترین اتفاق این هفته سقوط ایرانجوان بوشهر به لیگ یک بود تا این تیم بوشهری بعد از راه آهن و صبا، سومین تیم سقوط کرده به لیگ یک باشد.

نفت مسجد سلیمان که برای قطعی شدن صعودش به لیگ برتر نیازمند یک مساوی بود، در تهران مغلوب بادران شد تا صعود این تیم به هفته آخر کشیده شود. نفتی ها همچنان در صدر جدول هستند و در هفته آخر باید در مسجد سلیمان با مس رفسنجان دیدار کنند. یک مساوی هم در این بازی نفت را راهی لیگ برتر می کند.

در یک دیدار بسیار حساس و فینال گونه، نساجی در قائمشهر میهمانش فجرسپاسی را مغلوب کرد تا عملا تیم شیرازی از گردونه رقابت برای صعود خارج شده و نساجی برای صعود به هفته آخر و اتفاقاتش چشم بدوزد.

ایرانجوان بوشهر با پذیرفتن شکست مقابل مس رفسنجان عملا شانس بقا در لیگ دسته اول را از دست داد و به لیگ دو سقوط کرد.

خونه به خونه یکی دیگر از تیم هایی که شانس صعود دارد برابر میزبانش اکسین متوقف شد تا رقابت داغ دو تیم مازندرانی برای صعود به لیگ برتر به هفته پایانی کشیده شود.

نتایج دیدارهای هفته سی و سوم لیگ یک به شرح زیر است:

* شهرداری ماهشهر ۲ - ملوان یک

گل ها: فرشید پاداش (۲ گل) برای شهرداری و بابک مرادی برای ملوان

* برق جدید شیراز ۴ - گل گهر سیرجان صفر

گل ها: فرزان دانا، رسول بهاروندی، مجید جلالی فر و محمد عیمردانی (برق)

* اکسین البرز صفر - خونه به خونه صفر

* مس کرمان صفر - آلومینیوم اراک صفر

* نساجی مازندران ۲ - فجر سپاسی صفر

گل ها: محمد عباس زاده و سعید خردمند

* صبای قم صفر - ماشین سازی ۴

گل ها: مهدی بدرلو، الیاس صالحی، مجید قشقایی و محسن دلیر (ماشین سازی)

* شهرداری تبریز ۴- راه آهن یک

گل ها: پیمان رنجبری (۲ گل) و علی نظری (شهرداری)

* مس رفسنجان ۲ - ایرانجوان یک

گل ها: بهرام رشید فرخی (۲ گل) برای مس رفسنجان

* بادران یک - نفت مسجد سلیمان صفر

گل: محمد آبشک

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته سی و سوم:

۱ - نفت مسجد سلیمان ۶۴ امتیاز

۲ - خونه به خونه ۶۱ امتیاز

۳- نساجی ۶۱ امتیاز

۴- بادران ۵۹ امتیاز

۵- فجر سپاسی ۵۸ امتیاز

........

۱۶- ایرانجوان ۳۰ امتیاز

۱۷- صبا ۱۲ امتیاز

۱۸- راه آهن ۱۰ امتیاز