اختلاف افتخاری و زمانی بر سر پرداخت جریمه به AFC

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی عضو هیات مدیره استقلال که بارها از سوی وزیر و مدیرعامل باشگاه توصیه به عدم مصاحبه شده بود، به خاطر مصاحبه علیه داور دیدار آبی پوشان و العین در لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC به مبلغ ۵ هزار دلار جریمه شد. وی به دلیل بی اطلاعی از قوانین مربوط به لیگ قهرمانان آسیا مبنی بر ممنوعیت مصاحبه عوامل هر باشگاه، پس از آن دیدار که به تساوی ۲-۲ ختم شد علیه داور مصاحبه کرد که این مصاحبه از دید AFC دور نماند و عضو هیات مدیره باشگاه متحمل جریمه شد.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه معتقد است این جریمه شخصی بوده و حسن زمانی که اقدامش منجر به اعمال این جریمه شده و حکم جریمه نیز به نام وی صادر شده باید آن را پرداخت نماید در حالی که زمانی معتقد است باشگاه نباید پشت او را خالی کرده و باید جور پرداخت این جریمه را بکشد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بر این باور است که به دلیل دفاع از منافع تیم مرتکب این جریمه شده و به همین دلیل باشگاه باید متحمل پرداخت این جریمه شود و این در حالی است که به زعم دیگر مدیران باشگاه، حسن زمانی نباید بدون هماهنگی این اظهارنظر را انجام می داده است.

مبلغ جریمه او با نرخ روز دلار چیزی در حدود ۲۰ میلیون تومان است که این مبلغ در حال حاضر مورد اختلاف افتخاری و زمانی است. ضمن این که گفته می شود شخص وزیر ورزش هم با افتخاری در این زمینه هم عقیده بوده و معتقد است باشگاه نباید در این خصوص هزینه نماید.