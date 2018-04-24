یک «داستان عامه پسند» دیگر در راه است/ حضور دی کاپریو و پیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کوئنتین تارانتینو و لئوناردو دی کاپریو دیشب با حضور در لاس وگاس، روی صحنه حاضر شدند و درباره فیلم جدید مشترکشان که در دهه ۱۹۶۹ می‌گذرد صحبت کردند.

تارانتینو با ارجاعی به فیلم به یادماندنی‌اش «داستان عامه‌پسند» که سال ۱۹۹۴ ساخت، قول داد که فیلم بعدی او احتمالا نزدیک‌ترین فیلمش به آن فیلم باشد.

وی با اشاره به دی کاپریو و برد پیت که بازیگران این فیلم هستند گفت: سونی و من، با هیجان‌انگیزترین جفت ستارگان هالیوود، پس از پل نیومن و رابرت ردفورد به سینماها بازمی‌گردیم.

تارانتینو افزود: این یک راز بزرگ است اما می‌توانم بگویم «روزی روزگاری در هالیوود» در سال ۱۹۶۹ می‌گذرد و فرهنگ مردم، انقلاب هپیی‌گری و اوج هالیوود جدید را روایت می‌کند. خیابان به خیابان، بلوک به بلوک، ما در لس‌آنجلس و هالیوود ۱۹۶۹ عبور می‌کنیم.

دی کاپریو هم گفت: درباره فیلمی که هنوز نساخته‌ایم حرف زدن سخت است اما من واقعا هیجان‌زده‌ام ... چون قرار است با برد پیت همکاری کنم و فکر می‌کنم او مارا به جلو می‌برد. من یکی از طرفداران جدی «آواز زیر باران» و فیلم‌هایی هستم که درباره هالیوود هستند و به عنوان یک شهروند لس‌آنجلس، با خواندن فیلمنامه، می‌توانم بگویم یکی از جالب‌ترین فیلمنامه‌هاست. همه تلاش مان را می‌کنیم تا آن را عالی دربیاوریم.

رییس سونی نیز که در این نشست حضور داشت تایید کرد فیلمنامه فیلم جدید تارانتینو بهترین فیلمنامه‌ای است که تابه حال خوانده است.

تارانتینو در عین حال یادآور شد که عاشق سینما وعاشق فیلم‌هایی است که درباره سینما هستند.