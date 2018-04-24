ملت بزرگ ایران در برابر هر توطئه با قدرت خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، امروز در ورزشگاه تختی تبریز و در جمع مردم این شهر با بیان اینکه مردم آذربایجان همواره ستون اصلی ایران عزیز بوده اند، اظهار داشت: آذربایجان سرزمین مردان و زنان نامدار و بزرگ، سرزمین علما، شعرا و انقلابیون و سرزمین مقام معظم رهبری است.

وی خطاب به مردم آذربایجان، گفت: امروز می خواهیم پیوند جدیدی را برای ارتقاء آذربایجان ببندیم. اردیبهشت سال گذشته امنیت، آزادی، آرامش و پیشرفت را وعده دادیم و امروز به مردم آذربایجان اعلام می کنیم برای دریاچه ارومیه، برای فرهنگ و زبان ترکی و برای ارتقاء ورزش و تیم تراکتورسازی پای وعده های خود ایستاده ایم.

روحانی با بیان اینکه وعده دادیم سرزمین ما سرزمین امنیت باشد، اظهار داشت: امروز به برکت دلاوری های سپاه پاسداران دلاور و غیور، ارتش و بسیج فداکار شاهد امنیت مثال زدنی ایران عزیزمان هستیم. امنیتی که در سایه وحدت و انسجام ملت ایران به وجود آمده را پاس می داریم و این انسجام و وحدت را ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور تاکید کرد: آرامش زندگی مردم و آرامش بازار را حفاظت خواهیم کرد. به مردم بزرگ ایران قول میدهم توطئه آمریکا، صهیونیست و ارتجاع عرب در پیشرفت ایران عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: آنها که در کاخ سفید نشسته اند بدانند، به تعهداتشان پایبند باشند یا نباشند، ملت بزرگ ایران در برابر هرگونه توطئه آنها با قدرت خواهد ایستاد.

روحانی با بیان اینکه هیچ کس این ملت بزرگ را نمی تواند مایوس کند، تصریح کرد: هیچ کس نمی‌تواند امید آینده را از ملت ما بگیرد و از هر زمان دیگر مقتدرتر و پای پیمان‌هایمان ایستاده ایم، اما اگر کسی بخواهد به پیمان ما خیانت کند باید بداند عواقب وخیم آن شامل حال خود او خواهد شد.

وی افزود: ملت و دولت ایران برای تمام مراحل مختلف در برابر آنها برنامه ریزی کرده است. مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت و اگر مشکلی داریم با دست پر کفایت ملت ایران آن را حل خواهیم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای آرامش مردم تصمیمات محکم و قاطعی راجع به ارز کشور اتخاذ کردیم، عنوان کرد: کسی نگران واردات و صادرات و کالاهای مورد نیاز کشور نباشد. در برابر توطئه خارجی و برخی افراد کوته‌بین در داخل برنامه ریزی لازم را انجام داده ایم و تمام نیازمندی های کشور با ارز ۴۲۰۰ وارد خواهد شد.

امروز در آذربایجان ۳۰۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح می‌شود

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: صادرات ما فروردین امسال نسبت به گذشته ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، از طرف دیگر واردات ما هم ۷ درصد افزایش پیدا کرده، اما در برابر این ۷ درصد، ۱۵ درصد افزایش صادرات وضعیت را بهتر کرده است. مسیر ما، مسیر توسعه خواهد بود و هرگونه مشکلی در این زمینه را دولت متعهد است که حل کند.

روحانی ادامه داد: من از همه ارکان کشور تشکر می‌کنم، از مجلس، قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و از همه مردم ایران که همواره پشتوانه بزرگ تصمیمات نظام و دولت بوده‌اند. ما مسیرمان را به خوبی ادامه خواهیم داد و این مسیر، توسعه کشور است و امروز در استان آذربایجان ۳۰۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح می‌شود و برای ۶۰۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه کلنگ‌زنی خواهیم داشت و آغاز فعالیت در این استان شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنایع معدنی استان توقفی در یک پروژه بزرگ مس ایجاد شده بود، اعلام کرد: دستور دادم این توقف برداشته شود. اشتغال برای مردم و پیشرفت برای این استان به ارمغان خواهیم آورد. همانطور که امام جمعه محترم استان هم در سخنرانی‌ خود گفت، این استان نیاز به ارتقای سطح بهداشت، درمان و امکانات پیوند کبد دارد و من هم اینجا اعلام می‌کنم که امروز اولین پیوند کبد در تبریز انجام شد.

رئیس‌جمهور افزود: من از مردم غیور آذربایجان به خاطر ادب، ایثار، کار و تلاش آنها تشکر می‌کنم. همه وزرا در هیات دولت همواره از تلاش های بی وقفه مردم استان آذربایجان شرقی تشکر کرده اند. همچنین پروژه های بزرگ صنعتی و معدنی در این استان و تعهد مردم این استان نسبت به بانک ها، کمترین معوقه بانکی، نظافت این شهر، نبودن هیچ گدایی در این شهر، باعث افتخار و سربلندی است.

روحانی ادامه داد: دولت و ملت ایران به آذربایجان و تبریز می بالد و افتخار می کند. اینکه خیرین این استان برای بهداشت و درمان آن همه تلاش کرده اند، ۱۰۰ نفر خیر فداکار در این استان در طول پنج سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان در جهت بهداشت و درمان هزینه کرده اند.

وی افزود: دولت هم متقابلاً در پنج سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان برای سلامت و درمان مردم در این استان هزینه کرده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما شاهد افتتاح طرح های متعدد تا پایان امسال و پایان این دولت در زمینه بهداشت و درمان خواهیم بود.

روحانی اظهار داشت: در زمینه های صنعت، کشاورزی، سدسازی و دیگر حوزه ها، طرح های مهمی را خواهیم داشت. زبان ترکی و آذری جزو افتخارات ایران عزیزمان است و من از دانشگاه های این استان، از استاندار و مسئولین می خواهم مرکز ادب و زبان ترکی را ارتقاء بخشند.

وی گفت: از آنها می خواهم که کتاب های لازم را به چاپ برسانند، چرا که زبان ترکی به عنوان یکی از افتخارات و گل های معطر این سرزمین است و ما باید به این سرزمین، مردم و این خاک افتخار کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دریاچه ارومیه تعهد دولت است، افزود: به مردم آذربایجان و منطقه غرب کشور اعلام می کنم که اگر تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم از سال ۹۲ نبود، شهریور سال گذشته شما چیزی به نام دریاچه ارومیه نداشتید.

روحانی خواستار ارائه توضیحات از محققین، دانشگاهیان و کارشناسان شد و گفت: اگر روند گذشته بود، دریاچه ارومیه در شهریور سال ۹۱ به طور کامل خشک شده بود، اما امروز من به شما می گویم که دولت یازدهم ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه کرده است.

وی ادامه داد: من به شما قول می دهم که دریاچه ارومیه به عنوان نگین ایران باقی خواهد ماند؛ دولت دریاچه ارومیه را به عنوان یکی از وظایف خود عمل خواهد کرد و بیش از هزار میلیارد تومان برای احیای آن هزینه شده است و همین الان طرح های متعددی برای آن در دست انجام است.

کمیته سه نفره وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و معاون محیط زیست مسئله آب را در کشور دنبال خواهند کرد

رئیس جمهور افزود: ستاد احیای دریاچه ارومیه و کسی که مسئول آن بود امروز جزء هیات وزیران است. از ایشان خواسته ام تا پایان دولت دوازدهم ارتفاع آب دریاچه ارومیه یک متر اضافه خواهد شد. ما به تعهداتمان تا جایی که در توان داشته باشیم، عمل خواهیم کرد.

روحانی اظهار داشت: پروژه هایی در زمینه آب، راه، بهداشت و درمان مهمترین پروژه هایی خواهد بود که در آذربایجان شرقی افتتاح خواهند شد. سدهایی که در دستور کار قرار دارد به عنوان تعهدات ما است. همچنین در زمینه راه به تعهدات خود در زمینه راه عمل می کنیم.

وی گفت: ما در سفر گذشته به شما ۲۳ طرح و پروژه وعده دادیم و بیش از آنچه وعده داده بودیم برای این پروژه ها اعتبار اختصاص دادیم، منتها از ۲۳ طرح و پروژه وعده داده شده، ۱۸ پروژه عمل شده و ۵ پروژه دیگر در دست اجرا قرار دارد. دولت متعهد است تا همه این پروژه ها را تا پایان ادامه دهد.

روحانی با اشاره به وعده افتتاح بزرگراه اهر به تبریز در دولت یازدهم گفت: امروز ۵۰ درصد این پروژه عملیاتی شده و ۵۰ درصد دیگر در دست اجراست. مقدار اعتباری که لازم بود برای این بزرگراه بگذاریم، ۹۰ میلیارد تومان بود اما ما ۱۰۴ میلیارد تومان پرداخت کردیم با این حال این پروژه تمام نشده و اجرای باقیمانده آن بر عهد ماست که به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه پروژه راه آهن میانه به تبریز جزء وعده های ما بود، گفت: ان شاء الله تا هفته آینده ریل گذاری به بستان آباد خواهد رسید. امسال راه آهن بستان آباد افتتاح خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به میزان بارندگی ها در آذربایجان تصریح کرد: شما امسال در آذربایجان از رحمت الهی برخوردار بودید و وضع بارندگی در این استان نسبت به سال گذشته و بلندمدت بهتر بوده است اما در عین حال در استان هایی با سختی ها و مشکلات فراوانی در زمینه آب کشاورزی و آب صنعت و حتی در مواردی برای آب آشامیدنی روبرو هستیم.

روحانی افزود: کمیته سه نفره وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و معاون محیط زیست به عنوان یک مسئولیت مهم مسئله آب را در کشور دنبال خواهند کرد. ما به آنچه مربوط به آذربایجان بوده و وعده داده ایم، عمل خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم ۳هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان برای پروژه های مختلف برای آذربایجان هزینه شده است. این میزان ۲.۱ برابر چهار سال قبل است. اگر چهار سال دولت یازدهم را با چهار سال قبل مقایسه کنیم بیش از دو برابر برای پروژه ها هزینه کرده ایم. در این سفر هم به مردم آذربایجان وعده می دهیم تا ۲۸ طرح و پروژه را امروز عصر در شورای اداری تشریح کنیم.

رئیس جمهور گفت: در این سفر هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان وعده دولت به مردم آذربایجان شرقی است. این رقم غیر از رقم ۷۳۵ میلیارد تومانی است که از طریق صندوق توسعه برای این استان اختصاص خواهیم داد.