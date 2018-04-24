سرهنگ مهدی فضلی علیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و بهمنظور برخورد قاطع و قانون با اخلال گران نظم و امنیت و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت برای شهروندان در اماکن عمومی و تفرجگاهها، طرح پاکسازی مناطق آلوده طی دو هفته گذشته، در این شهرستان به اجرا درآمد.
وی در ادامه افزود: در اجرای این طرح مقادیری از انواع مواد مخدر کشف، ۶ نفر خردهفروش و نگهدارنده مواد دستگیر و ۷۲ نفر معتاد پرخطر جمعآوری و تحویل مراکز مجاز ترک اعتیاد شدند.
سرهنگ فضلی علیشاه با اعلام خبر دستگیری تعداد ۵۷ سارق و کشف ۳۷ فقره اموال مسروقه خاطرنشان کرد: در اجرای این طرحها از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی بازدید شد و برای ۹۰ واحد متخلف اخطاریه پلمپ صادر و ۱۵ واحد صنفی متخلف نیز پلمپ شد.
وی تأکید کرد: در جریان اجرای این طرحها تعداد ۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف و ۱۵۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بابیان اینکه اجرای این طرحها رضایتمندی شهروندان را در پی داشت، از شهروندان خواست تا طی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، هرگونه اخبار و اطلاعاتی را در خصوص فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت به مأموران اطلاع دهند.
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