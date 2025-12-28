توقیف ۵۱ وسیله نقلیه متخلف در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی عصر یکشنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی ساوجبلاغ برای ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد قاطع و قانونی با اخلال گران نظم و امنیت اجتماعی و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت برای شهروندان، طرح پاکسازی را در سطح این شهرستان به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر سارق شدند که تاکنون متهمان به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به کشف مقادیری از انواع مواد مخدر، گفت: در این طرح، ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۶ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری شدند و ۵۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بازتاب بسیار خوبی را در بین شهروندان داشت خاطرنشان کرد: امت حزب اله و مسئولان شهرستانی از اقدامات به عمل آمده پلیس ساوجبلاغ ابراز رضایتمندی داشته و زحمات و تلاش کارکنان انتظامی تقدیر و تشکر کردند.

سرهنگ موسوی با تاکید بر استمرار اینگونه طرح‌ها در طول سال متذکر شد: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

