  1. استانها
  2. البرز
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

توقیف ۵۱ وسیله نقلیه متخلف در ساوجبلاغ

توقیف ۵۱ وسیله نقلیه متخلف در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ-فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از توقیف ۵۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح پاکسازی در این شهرستان خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی عصر یکشنبه اظهار کرد: مأموران انتظامی ساوجبلاغ برای ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد قاطع و قانونی با اخلال گران نظم و امنیت اجتماعی و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت برای شهروندان، طرح پاکسازی را در سطح این شهرستان به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر سارق شدند که تاکنون متهمان به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به کشف مقادیری از انواع مواد مخدر، گفت: در این طرح، ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۶ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری شدند و ۵۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بازتاب بسیار خوبی را در بین شهروندان داشت خاطرنشان کرد: امت حزب اله و مسئولان شهرستانی از اقدامات به عمل آمده پلیس ساوجبلاغ ابراز رضایتمندی داشته و زحمات و تلاش کارکنان انتظامی تقدیر و تشکر کردند.

سرهنگ موسوی با تاکید بر استمرار اینگونه طرح‌ها در طول سال متذکر شد: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد خبر 6704803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها