  1. استانها
  2. مازندران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

معاون اجتماعی انتظامی مازندران:

۳۴۰۰ عدد داروی غیرمجاز در ساری کشف شد

۳۴۰۰ عدد داروی غیرمجاز در ساری کشف شد

ساری - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از دستگیری عامل تهیه وتوزیع داروهای غیرمجاز در فضای مجازی و کشف بیش از سه هزار و ۴۰۰ عدد انواع داروی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص کالاهای سلامت محور و در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در فضای مجازی در امر تهیه و توزیع انواع قرص و دارو های غیر مجاز، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با شناسایی متهم این فرد را با هماهنگی قضائی در یکی از خیابان های شهر دستگیر کردند و ماموران در بازرسی از محل فعالیت این فرد موفق به کشف بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص و داروهای غیر مجاز خارجی کشف کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد.

کد مطلب 4280159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها