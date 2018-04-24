۳۴۰۰ عدد داروی غیرمجاز در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص کالاهای سلامت محور و در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در فضای مجازی در امر تهیه و توزیع انواع قرص و دارو های غیر مجاز، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با شناسایی متهم این فرد را با هماهنگی قضائی در یکی از خیابان های شهر دستگیر کردند و ماموران در بازرسی از محل فعالیت این فرد موفق به کشف بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص و داروهای غیر مجاز خارجی کشف کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد.