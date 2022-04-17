فروشنده تجهیزات دفاعی در فضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان سلیمان آبادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی رصد اطلاعاتی در فضای مجازی مأموران این پلیس به صفحه‌ای برخورد کردند که کاربر آن به فروش تجهیزات نظامی غیر مجاز مانند دستبند، اسپری گاز اشک آور، شوکر و غیره می پراخت.

وی افزود: با انجام پایش های اطلاعاتی هویت و مخفیگاه وی در حوالی پامنار شناسایی و نتیجه بررسی‌های انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی تهران تصریح کرد: با اخذ دستور قضائی سرانجام در صبح روز بیست و پنجم فروردین ماه تیمی از مأموران به نشانی متهم اعزام و موفق شدند پس از چند ساعت تعقیب و مراقبت متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آن مکان ۸۰ عدد اسپری گاز اشک آور کشف کنند.

این مقام انتظامی در پایان به اشاره به اینکه متهم به تهیه و توزیع غیر مجاز این اقلام معترف شد خاطر نشان کرد: متهم برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.