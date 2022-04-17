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۲۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۴۰

پلیس امنیت خبر داد

فروشنده تجهیزات دفاعی در فضای مجازی دستگیر شد

فروشنده تجهیزات دفاعی در فضای مجازی دستگیر شد

رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری عامل فروش تجهیزات نظامی غیر مجاز در فضای مجازی و کشف ۸۰ عدد اسپری گاز اشک آور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان سلیمان آبادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی رصد اطلاعاتی در فضای مجازی مأموران این پلیس به صفحه‌ای برخورد کردند که کاربر آن به فروش تجهیزات نظامی غیر مجاز مانند دستبند، اسپری گاز اشک آور، شوکر و غیره می پراخت.

وی افزود: با انجام پایش های اطلاعاتی هویت و مخفیگاه وی در حوالی پامنار شناسایی و نتیجه بررسی‌های انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی تهران تصریح کرد: با اخذ دستور قضائی سرانجام در صبح روز بیست و پنجم فروردین ماه تیمی از مأموران به نشانی متهم اعزام و موفق شدند پس از چند ساعت تعقیب و مراقبت متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آن مکان ۸۰ عدد اسپری گاز اشک آور کشف کنند.

این مقام انتظامی در پایان به اشاره به اینکه متهم به تهیه و توزیع غیر مجاز این اقلام معترف شد خاطر نشان کرد: متهم برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 5469126

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