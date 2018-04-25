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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

«دوما، دور اما نزدیک» امشب در شبکه یک

«دوما، دور اما نزدیک» امشب در شبکه یک

مستند «دوما، دور اما نزدیک» امشب از شبکه یک پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واقعیت های شهر دوما و جنگ هفت ساله در سوریه، امشب چهارشنبه ۵ اردیبهشت در قالب مستند «دوما، دور اما نزدیک» از شبکه یک سیما روایت می شود.

این مستند درباره غائله حمله شیمیایی است که غربی ها علیه سوریه راه انداختند، دروغ هایی که با گذر زمان و افشای اسناد و شواهد آشکار شدند و رسوایی برای غربی ها به سردمداری آمریکا به ارمغان آورد. در این مستند ایمان مرآتی خبرنگار صدا و سیما برای نخستین بار با حضور در شهر دوما، اسناد جنایات اسفناک تروریست های تکفیری صهیونیستی را به تصویر کشیده است.

«دوما، دور اما نزدیک» کاری از سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما است که امشب بعد از اذان مغرب به افق تهران به مدت ۲۶ دقیقه از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 4280778

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