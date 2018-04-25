به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه نشست شورای اداری شهرستان قروه با محوریت تودیع و معارفه فرماندار قروه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در حالی برگزار شد که مثل همیشه اعتراض به تغییر هر ساله فرمانداران این شهر را در پی داشت.

در این مراسم از زحمات «پرویز کولانی» تجلیل و «موحد امان اللهی» که پیش از این معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار سنندج بوده و در سابقه خود بخشداری موچش از توابع شهرستان کامیاران و هسته گزینش استانداری کردستان را دارد به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه معرفی شد.

وی فرزند شهید بوده و متولد سال ۶۰ با مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و یکی از نیروهای جوان کردستان هستند.

این تغییر در حالی صورت گرفت که مهر ماه سال ۹۵ همزمان با مراسم تودیع و معارفه بیست و پنجمین فرماندار قروه، «علیرضا آشناگر»؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار وقت کردستان خبر از صدور حکم چهارساله فرمانداران داد و اظهار امیدواری کرد که این حکم برای شهرستان قروه پربار باشد.

اما این حکم برای قروه نه تنها پربار نبود بلکه عمر کوتاه فرمانداران قروه را نشان داد و تمامی گفته های مسئولان مبنی بر تلاش برای ثبات مدیریت در این شهر را زیر سؤال برد.

حال باید دید آیا با پر شدن ردیف ۲۶ از لیست تغییر فرمانداران قروه عمر کوتاه مدیریت ارشد این شهرستان به درازا خواهد کشید یا همچنان در مسیر هر سال یک فرماندار می نشیند.