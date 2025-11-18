به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی، ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار قروه با بیان اینکه فرماندار باید در میان مردم باشد و مردم را از نزدیک ببیند، اظهار داشت: نگاه فرماندار باید همهجانبه و فراگیر باشد و حوزههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت و عمرانی را دربرگیرد.
وی با تأکید بر نقش فرمانداری در برگزاری انتخابات، گفت: زشتترین و منفورترین رفتار یک مسئول اجرایی این است که برای یک نامزد انتخاباتی تبلیغ کند؛ چه در انتخابات ریاستجمهوری باشد، چه مجلس و شوراها. رمز موفقیت در انتخابات، بیطرفی کامل است.
معاون استاندار با بیان اینکه مردم امروز آگاه هستند و نیازی به توصیههای پشت پرده ندارند، افزود: همه جریانهای سیاسی باید شنیده شوند و فرماندار باید نظرات آنان را بشنود و در نهایت بر اساس خیر و صلاح شهرستان تصمیم بگیرد.
ورمقانی در ادامه با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت پایدار، خاطرنشان کرد: قویترین مؤلفه امنیتی، حضور مردم در صحنه است و این مشارکت، کار دستگاههای امنیتی و قضائی را تسهیل میکند.
فرماندار باید در حوزه فرهنگ و جامعه فعال باشد
وی توجه به حوزه اجتماعی، فرهنگی و هنری را مکمل امنیت و سیاست دانست و اظهار کرد: فرماندار باید در حوزه فرهنگ و جامعه فعال باشد تا فشار از روی حوزههای امنیتی برداشته شود.
معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم بهروزرسانی اطلاعات فرماندار از وضعیت زیرساختها، گفت: در حوزه راه، آب، گاز، بهداشت و درمان و سایر زیرساختها باید گزارش دقیق و روزآمد تهیه و کاستیها استخراج شود. خدمات ۴۵ ساله نظام قابل انکار نیست، اما آن نیمه خالی لیوان نیز حق مردم برای مطالبهگری است.
وی با اشاره به پروژههای مهم شهرستان، بهویژه زنجیره فولاد، افزود: این پروژه نباید در رکود بماند و با پیگیریهای استاندار و مسئولان استانی، گشایشهای جدیدی ایجاد شده است و تکمیل زنجیره فولاد در قروه میتواند بخش مهمی از مشکلات اشتغال جوانان را برطرف کند.
ورمقانی به مسائل حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: استان کردستان آب مازاد برای انتقال ندارد و تجربه تلخ انتقال آب بیجار به همدان هرگز تکرار نخواهد شد و مردم و مسئولان اجازه نخواهند داد حقوق آبی شهرستان پایمال شود.
ستاد رفع موانع تولید باید هر هفته تشکیل شود
وی خطاب به فرماندار جدید توصیه کرد: ستاد رفع موانع تولید باید هر هفته تشکیل شود حتی اگر یک تولیدکننده مشکل داشته باشد، نباید اجازه داد سرگردان شود و ادارات باید تسهیلگر باشند، نه مانع.
معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع گفت: بدرفتاری با مردم قابل پذیرش نیست و مدیر دستگاه اجرایی باید پاسخگو و شفاف باشد و حتی اگر حل مشکل زمانبر است، باید به مردم توضیح صحیح داده شود.
ورمقانی به ضرورت تعامل سازنده با نماینده مردم و مجموعههای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: ملاک باید منافع مردم باشد، هر جریان سیاسی یا ستادی اگر خواستهای برخلاف مصالح شهرستان داشت، باید کنار گذاشته شود.
وی با تشریح ضرورت همافزایی برای پیشبرد توسعه شهرستان گفت: نباید منتظر بودجه دولت ماند تجربههای موفق مدرسهسازی توسط مردم در دهگلان نشان میدهد که ظرفیتهای مردمی میتواند تکمیلکننده منابع دولتی باشد.
معاون سیاسی استاندار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: اگر گفتمان وفاق و همگرایی دولت پزشکیان در شهرستان به خوبی اجرا شود، رضایت عمومی افزایش پیدا خواهد کرد. فرماندار باید نماینده کامل این رویکرد باشد.
نظر شما