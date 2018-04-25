به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با همراهی امیر سرتیپ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی و تعدادی از مشاوران و معاونان ارتش از آمادگی های روحی و رزمی و حاضر بکاری تجهیزات و همچنین ابتکارات و خلاقیت های یگانهای پدافندی بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش با حضور در گروه های پدافندی مستقر در منطقه عملیاتی جنوب غرب از جمله گروه های اهواز و ماهشهر و همچنین سایت پدافندی غدیر سپاه آمادگی رزمندگان مستقر در این مناطق را مورد تحسین قرار داد.

بر اساس این گزارش بررسی و ارتقای وضعیت معیشتی و مسکن رزمندگان ارتش مستقر در این منطقه از دیگر اهداف این ماموریت چند روزه است.