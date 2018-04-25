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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۳۸

فرمانده ارتش از آمادگی یگان‌های پدافند منطقه جنوب غرب بازدید کرد

فرمانده ارتش از آمادگی یگان‌های پدافند منطقه جنوب غرب بازدید کرد

امیر سرلشکر موسوی با حضور در منطقه عملیاتی جنوب غرب از آمادگی یگان‌های پدافندی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با همراهی امیر سرتیپ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی و تعدادی از مشاوران و معاونان ارتش از آمادگی های روحی و رزمی و حاضر بکاری تجهیزات و همچنین ابتکارات و خلاقیت های یگانهای پدافندی بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش با حضور در گروه های پدافندی مستقر در منطقه عملیاتی جنوب غرب از جمله گروه های اهواز و ماهشهر و همچنین سایت پدافندی غدیر سپاه آمادگی رزمندگان مستقر در این مناطق را مورد تحسین قرار داد. 

بر اساس این گزارش بررسی و ارتقای وضعیت معیشتی و مسکن رزمندگان ارتش مستقر در این منطقه از دیگر اهداف این ماموریت چند روزه است.

کد مطلب 4281389

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