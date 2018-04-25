به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند چهارشنبه‌شب در آئین افتتاحیه دومین دوره المپیاد ورزشی بانوان استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های خوبی در راستای توسعه ورزش در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد:‌ در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه‌ای به ورزش صورت گرفته و در استان بوشهر شاهد طرح‌های خوبی هستیم که باعث شده تا سرانه ورزشی استان به طور چشمگیری افزایش یابد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: ورزشکاران استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند که باید کمک کنیم تا این استعدادها شناسایی شوند و با حمایت مناسب بتوانند در میادین مختلف بدرخشند.

وی حمایت از هیئت‌های ورزشی استان را به عنوان یک اولویت مطرح کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ میلیارد ریال به هیئت‌های ورزشی استان بوشهر کمک شده است و کمک‌های بیشتری نیز صورت خواهد گرفت.

گراوند با اشاره به برگزاری دومین دوره المپیاد ورزشی بانوان استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر دارای تاریخ درخشانی در زمینه‌های مختلف است و شاهد درخشش مردم این استان در صحنه‌های مختلف بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: فرصت خوبی برای ظهور و بروز استعدادها در زمینه‌های مختلف فراهم شده است و بانوان نیز این فرصت را دارند که استعدادهای خود را ارائه دهند.