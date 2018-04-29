به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ خانواده‌ها به شکل انفرادی و گروهی از این پس خواهند توانست آثار تولیدی این مؤسسه را در قالب طرح اشتراک کتاب برای فرزندان خود تهیه کنند.

مطابق این طرح برای هر کودک یا نوجوان مشترک کتاب‌های انتشارات مدرسه پرونده‌ای تشکیل می‌شود که مشخصات او از نام و سن و پایه تحصیلی گرفته تا علاقه و تجربیات مطالعه در آن ثبت خواهد شد. کارشناسان انتشارات مدرسه بر اساس این اطلاعات برای هر مشترک یک سیر مطالعاتی تعریف کرده و کتاب‌های مناسب او را به شکل ماهانه برایش ارسال می‌کنند.

بنابراین گزارش اشتراک کتاب با پرداخت مبلغی معین در دوره زمانی شش ماهه و یک ساله اجرا می­ شود و طی آن کتابهای درسی، کار و تک‌درسی، و کتاب های غیردرسی مطابق سلیقه مخاطب ارسال خواهند شد.

ارسال هدیه تولد واعیاد، ‌ جایگزینی کتاب های درسی پاره یا مفقود شده، و همچنین ارائه بن تخفیف خرید از فروشگاه­ های انتشارات مدرسه از دیگر خدمات این طرح است.

این گزارش اضافه می­ کند که توزیع فرم درخواست اشتراک از روز دوازدهم اردیبهشت ماه در نمایشگاه کتاب تهران آغاز می­ شود و پذیرش اشتراک گروهی برای خانواده کارکنان ادارات، کارخانجات و ...امکان­ پذیر خواهد بود.