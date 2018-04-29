دو مدال نقره و برنز به نمایندگان دسته ۸۵ کیلوگرم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اورگنج ازبکستان، پیکارهای دسته ۸۵ کیلوگرم گروه A با حضور عارف خاکی و افشین طاهری ملی‌پوشان کشورمان برگزار شد.

بر این اساس، افشین طاهری در حرکت یکضرب وزنه های ۱۴۷ و ۱۵۴ کیلوگرم را به ثبت رساند، ولی در بار سوم موفق به مهار وزنه ۱۵۸ کیلویی نشد تا به مدال نقره دست یابد. وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی را نتوانست مهار کند ولی برای مرتبه دوم با موفقیت این وزنه را بالای سر برد. در مرتبه سوم نیز وزنه ۱۸۶ کیلویی را مهار نکرد تا در حرکت دوضرب پس از العجمی از عمان که وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد، به مقام چهارم دست یابد و در نهایت با حدنصاب مجموع ۳۳۱ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در حرکت یکضرب عارف خاکی فقط وزنه ۱۴۷ کیلویی را مهار کرد و وزنه های ۱۵۴ و ۱۵۵ کیلوگرم را نتوانست با موفقیت بالای سر ببرد تا در یکضرب به مدال برنز برسد. وی در حرکت دوضرب وزنه ۱۸۵ کیلویی را با قدرت به نام خود ثبت کرد، در دومین مرتبه ۱۸۸ کیلوگرم را بالای سر برد و برای سومین بار به روی تخته حاضر نشد تا با ثبت مجموع ۳۳۵ کیلوگرم؛ یک مدال برنز در حرکت یکضرب، یک نشان طلا در حرکت دوضرب و یک گردن آویز نقره در مجموع را دشت کند.



عملکرد چهار وزنه بردار برتر دسته ۸۵ کیلوگرم رده سنی جوانان به شرح زیر است:



۱- امین اف(ازبکستان): در حرکت یکضرب۱۶۰ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۸۵ کیلوگرم و با حدنصاب مجموع ۳۴۵ کیلوگرم ( دو طلا یکضرب و مجموع و یک نقره دوضرب)

۲- عارف خاکی(ایران): در حرکت یکضرب۱۴۷ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۸۵ کیلوگرم و با حدنصاب مجموع ۳۳۵ کیلوگرم (یک طلا در دوضرب، یک نقره در مجموع و یک برنز در یکضرب)

۳- افشین طاهری (ایران): در حرکت یکضرب۱۵۴ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۷۷ کیلوگرم و با حدنصاب مجموع ۳۳۱ کیلوگرم(یک نقره در یکضرب، یک برنز در مجموع)