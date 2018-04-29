  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۰:۵۹

ضوابط در صدور مجوز طرحهای بلندمرتبه سازی شهر ارومیه جدی گرفته شود

ضوابط در صدور مجوز طرحهای بلندمرتبه سازی شهر ارومیه جدی گرفته شود

ارومیه – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: رعایت ضوابط در صدور مجوز طرح های بلندمرتبه سازی در مسیر کریدورهای هوایی شهر ارومیه باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کهوریان در نخستین جلسه کمیسیون ماده پنج استان در سال جدید با اشاره به بلند مرتبه سازی در محور روستای بند به ارومیه افزود:این مسیر به عنوان تونل وزش باد و تبادل هوا در سطح شهر است که احداث ساختمان های بلند مرتبه در این کردیدور عملاً موجب اختلال در جریان هوا و افزایش مشکلات آلودگی هوا در سطح شهر شده است.

وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه دولت حفاظت از محبط زیست را از مهمترین برنامه های خود قرار داده که باید مدیران دستگاههای ذی ربط و مهندسان و مشاوران در طرح های معماری و شهرسازی خود با اولویت دادن به منافع و مصالح عمومی و آتی شهربه این موضوعات اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین به موضوع ساماندهی بافت های فرسوده شهری نیز اشاره ای کرد و گفت: ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و بافت های فرسوده شهرها از دیگر برنامه مهم دولت در سال جاری است که براساس مصوبات هیات وزیران دستگاههای اجرایی باید حداقل ۳۰ درصد از فعالیت ها و اعتبارات خود را به اجرای پروژه های بازآفرینی و ساماندهی در این مناطق اختصاص دهند.

در ادامه این جلسه ۳ پرونده درخصوص درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تاسیسات شهری، تجاری به آموزشی و آموزشی به تجاری به عنوان زمین معوض و مسکونی به تفریحی و توریستی در شهر ارومیه مطرح شد که پس از بررسی اعضای کمیسیون موافقت کردند.

همچنین در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای کمیسیون با درخواست تغییرکاربری و افزایش تراکم ساختمانی برای احداث مجتمع مسکونی و تجاری بلند مرتبه در قطعه زمینی در محدوده پل قویون ارومیه به دلیل مسائل و مشکلاتی که این پروژه در مسیر تبادل هوای شهر ایجاد می کرد و سایر مغایرتها با ضوابط شهرسازی مخالفت کردند.

کد مطلب 4284538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها