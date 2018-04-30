سه کتاب از انتشارات سمت رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها برنامه رونمایی سه کتاب از تازه‌های نشر خود را با حضور و سخنرانی صاحبان آثار و تعدادی از اساتید و صاحبنظران، برای روزهای نمایشگاه ‍پیش‌بینی کرده است.

رونمایی از کتاب «تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی» با سخنرانی حسین هاجری عضو هیأت علمی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و مشاور رئیس سازمان «سمت»، رونمایی از کتاب حکمت عملی (از نگاه فیلسوفان مسلمان: فارابی، ابن‌سینا و ملاصدرا) و سخنرانی علمی با عنوان «حکمرانی از منظر فیلسوفان مسلمان» با سخنرانی محمد ذبیحی مؤلف اثر، معاون پژوهشی و قائم‌مقام رئیس سازمان «سمت» و رونمایی کتاب «سرنوشت اسیر در اسلام» با سخنرانی سیدعلی میرشریفی مؤلف اثر و احمد احمدی رئیس سازمان «سمت»، برنامه‌های این سازمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال ۱۳۹۷ است.

سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.