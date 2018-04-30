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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

درنمایشگاه کتاب تهران؛

سه کتاب از انتشارات سمت رونمایی می شود

سه کتاب از انتشارات سمت رونمایی می شود

در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سه کتاب جدید سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها  برنامه رونمایی سه کتاب از تازه‌های نشر خود را با حضور و سخنرانی صاحبان آثار و تعدادی از اساتید و صاحبنظران، برای روزهای نمایشگاه ‍پیش‌بینی کرده است.

رونمایی از کتاب «تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی» با سخنرانی حسین هاجری عضو هیأت علمی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و مشاور رئیس سازمان «سمت»، رونمایی از کتاب حکمت عملی (از نگاه فیلسوفان مسلمان: فارابی، ابن‌سینا و ملاصدرا) و سخنرانی علمی با عنوان «حکمرانی از منظر فیلسوفان مسلمان» با سخنرانی محمد ذبیحی مؤلف اثر، معاون پژوهشی و قائم‌مقام رئیس سازمان «سمت» و رونمایی کتاب «سرنوشت اسیر در اسلام» با سخنرانی سیدعلی میرشریفی مؤلف اثر و احمد احمدی رئیس سازمان «سمت»، برنامه‌های این سازمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال ۱۳۹۷ است.

سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4285001
سارا فرجی

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