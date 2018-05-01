مصر خواستار پیوستن اسرائیل به «ان پی تی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، مصر ضمن انتقاد از تأخیر در اجرای معاهده منع گسترش سلاح هسته ای «ان‌پی‌تی» در خاورمیانه، خواستار پیوستن اسرائیل به این معاهده شد.

«علاء یوسف» نماینده دائمی مصر در سازمان ملل در ژنو و رئیس هیأت مصری در نشست های آمادگی دومین نشست بررسی معاهده منع گسترش سلاح هسته ای از «تأخیر غیر قابل توجیه» در عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاح اتمی انتقاد کرد.

وی در این نشست تأکید کرد باید اقدامات فوری اتحاذ شود تا اسرائیل هم به این معاهده بپیوندد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی تنها رژیم موجود در خاورمیانه است که در این معاهده عضو نیست و برنامه هسته ای خود را خارج از تعهدات مطرح شده در سازمان انرژی اتمی اجرا می کند. علاوه بر آن اسرائیل دست کم ۸۰ کلاهک هسته ای در اختیار دارد و با این وجود از امضای «ان‌پی‌تی» سر باز زده است.

نماینده مصر تأکید کرد که خودداری اسرائیل از عضویت در ان‌پی‌تی در حالی صورت می گیرد که شورای امنیت در تصمیمی واضح خواستار قرار گرفتن همه فعالیت های هسته ای اسرائیل در چارچوب تضمین های ان‌پی‌تی است.