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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

شب نیمه‌شعبان در فضیلت هم‌ردیف شب قدر است

شب نیمه‌شعبان در فضیلت هم‌ردیف شب قدر است

تبریز – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از فضیلت‌های فراوان شب نیمه شعبان سخن به میان آورد و اعلام کرد: شب نیمه‌شعبان در فضیلت هم‌ردیف شب قدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی امروز در جمع پرسنل پادگان شهید کریمی ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد نیمه شعبان اظهار کرد: شب نیمه شعبان از چنان اهمیتی برخوردار است که هم‌ردیف و هم‌پای شب‌های قدر قرار دارد و از این موقعیت می‌توان چون شب‌های قدر ماه مبارک رمضان برای کسب خیرات و برکات معنوی بهره برد و نهایت تلاش را برای کسب فیض داشت.

وی ادامه داد: در حدیثی که در وسایل ‌الشیعه، بحار الانوار و مصباح المتهجد اشاره شده در خصوص فضیلت ماه شعبان آمده است: «خداوند به ذات مقدس خود سوگند خورده است که هرکس را در این ماه به او پناه برده و از او درخواست کند، از رحمت خود محروم ننماید».

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی عنوان کرد: در میان روزها و شبهای ماه شعبان، شب نیمه شعبان این ماه مصادف با ولادت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف از شرافت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیان کرد: از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده که پدر بزرگوارشان در پاسخ کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان از ایشان پرسیده بود فرمودند: این شب برترین شبها بعد از شب قدر است، خداوند در این شب فضلش را بر بندگان جاری می‌سازد و از منت خویش گناهان آنان را می‌بخشد.

حجت‌الاسلام دکتر حسینی یادآور شد: نیمه شعبان علاوه بر اینکه روز و زمان خجسته میلاد امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف است، فرصت معنوی مناسب و ارزشمندی برای راز و نیاز با خالق هستی و نزدیکی هرچه بهتر و بیشتر به معبود و کسب برکات الهی است.
وی همچنین گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: هرکس که شب عید و شب نیمه شعبان را زنده بدارد، او در روزی که قلبها می میرد نخواهد مرد و هیچ‌گاه دل‌مرده نخواهد شد.

کد مطلب 4286118

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