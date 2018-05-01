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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۱

مراکش روابط با ایران را قطع کرد

مراکش روابط با ایران را قطع کرد

برخی منابع اعلام کردند که مراکش با ادعای حمایت تهران از جبهه پولیساریو روابط با ایران را قطع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مراکش روابط با ایران را به علت حمایت ادعایی تهران از جبهه پولیساریو قطع کرد.

وزیر خارجه مراکش با تأئید این خبر گفت که سفارت خود در تهران را نیز بسته و سفیر ایران در رباط را نیز اخراج خواهد کرد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

گفتنی است که پولیساریو، سازمانی سیاسی- نظامی متشکل از مردم صحرای غربی در شمال غربی آفریقا است که برای استقلال این ناحیه مبارزه می کند.

جبهه پولیساریو که می گوید این سرزمین متعلق به صحراوی های بومی است، به یک جنگ چریکی علیه مغرب دست زد تا اینکه یک آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ میان دو طرف منعقد شد اما این مناقشه کماکان حل نشده و دو طرف از آن زمان تاکنون در مذاکرات به بن بست رسیده اند.

کد مطلب 4286275

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    نظرات

    • مهدی نظام آبادی IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      0 2
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      آخ آخ؛ حالا چیکار کنیم؟!!! بیچاره شدیم. مراکش کبیر رابطه شو با ما قطع کرد!!!
    • رضابانکی IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      0 0
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      نقشه ترامپ رو دارند عملی میکنند تا ۲۲ ماه اردیبهشت هم رومیشود. هدف ترامپ انزوای کامل ایران وخروج ایران و روسیه به هر شکل ممکن از سوریه است

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