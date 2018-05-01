مراکش روابط با ایران را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مراکش روابط با ایران را به علت حمایت ادعایی تهران از جبهه پولیساریو قطع کرد.

وزیر خارجه مراکش با تأئید این خبر گفت که سفارت خود در تهران را نیز بسته و سفیر ایران در رباط را نیز اخراج خواهد کرد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

گفتنی است که پولیساریو، سازمانی سیاسی- نظامی متشکل از مردم صحرای غربی در شمال غربی آفریقا است که برای استقلال این ناحیه مبارزه می کند.

جبهه پولیساریو که می گوید این سرزمین متعلق به صحراوی های بومی است، به یک جنگ چریکی علیه مغرب دست زد تا اینکه یک آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ میان دو طرف منعقد شد اما این مناقشه کماکان حل نشده و دو طرف از آن زمان تاکنون در مذاکرات به بن بست رسیده اند.