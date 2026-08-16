واکنش دستگاه قضائی به زورگیری از یک خانم در صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، در اردیبهشتماه سال جاری، در خیابان ۱۳ آبان صفادشت، سارقان با استفاده از خشونت و تهدید، اقدام به سرقت طلاهای مادری کردند که همراه فرزند خود در حال پیادهروی بود.
این مادر برای اینکه فرزندش دچار ترس و اضطراب نشود، هیچ عکسالعملی نشان نداد. فیلم دوربین مداربسته این حادثه، ۲۴ مردادماه در برخی خبرگزاریها بازنشر شد که با وجود کیفیت مطلوب تصاویر، متأسفانه تاکنون عاملان این سرقت شناسایی نشدهاند.
رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت با اشاره به اینکه کیفیت دوربینهای مداربسته در این پرونده مطلوب بوده، بر ضرورت نصب دوربینهای با کیفیت در اماکن عمومی برای بهرهبرداری در مواقع خاص تأکید کرد و گفت: تجهیز معابر و اماکن عمومی به سامانههای نظارتی کارآمد با کیفیت بالا، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری و کشف جرایم داشته باشد و شهروندان نیز باید هنگام نصب دوربینهای شخصی، از تجهیزات با کیفیت مناسب استفاده کنند.
محمدتقی اسدی در ادامه با تأکید بر تسریع در رسیدگی به خواستهای مردم در کلانتریها و دستگاههای انتظامی، تصریح کرد: مردم حق دارند در کمترین زمان ممکن پاسخگوی مشکلات و مطالبات خود را از دستگاههای مسئول دریافت کنند و برخورد با وقوع جرایمی که امنیت روانی جامعه را خدشهدار میکند، باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به نقش حیاتی رسانهها در آگاهیبخشی عمومی و ارتقای سطح امنیت، خاطرنشان کرد: رسانهها با انعکاس بهموقع و مسئولانه حوادث، میتوانند به افزایش هوشیاری شهروندان و پیشگیری از وقوع جرایم کمک کنند. البته بازنشر فیلمهای قدیمی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، توصیه نمیشود و انتظار میرود خبرگزاریها با رعایت اخلاق حرفهای، در کنار دغدغهمندی، به حفظ آرامش جامعه نیز توجه داشته باشند.
رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت در پایان با تأکید مجدد بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اعلام کرد: دستگاه قضایی با جدیت تمام و بدون هیچ گونه مماشاتی، با متخلفان و مخلان نظم عمومی برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد و هیچ متخلفی از چرخه عدالت مصون نخواهد ماند.
اسدی در پایان از شهروندان خواست با همکاری با نیروی انتظامی و گزارش بهموقع موارد مشکوک، یاریگر دستگاههای مسئول در تأمین امنیت پایدار باشند.
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