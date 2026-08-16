به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر یکشنبه در جلسه بررسی و تامین مسکن کارگری شهرستان رزن با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت زمین و مشارکت بخشهای مختلف اظهار کرد: در کنار پروژههای دولتی باید از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده شود و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی امکان ساخت واحدهای بیشتر در زمینهای موجود فراهم شود.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند تامین مسکن کارگران افزود: اگر زمین در اختیار قرار گیرد و دستگاههای مرتبط و کارفرمایان پای کار باشند میتوان با استفاده از ظرفیتهای مشارکتی تعداد بیشتری واحد مسکونی احداث کرد.
فرماندار رزن ادامه داد: یکی از موضوعات مهم شناسایی کارگران فاقد مسکن و فراهم کردن زمینه ساخت خانه برای آنها در محل سکونتشان است و این موضوع باید هم در شهرها و هم در روستاهای شهرستان دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان رزن گفت: کارفرمایان میتوانند از محل مسئولیتهای اجتماعی خود در تامین مسکن کارگران مشارکت کنند و در مقابل دستگاههای اجرایی نیز باید ظرفیتهای قانونی و تسهیلاتی موجود را برای تسریع در اجرای طرح به کار بگیرند.
نظر شما