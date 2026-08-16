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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

کالابرگ گروه دوم مشمولان کمک معیشتی دولت شارژ شد

کالابرگ گروه دوم مشمولان کمک معیشتی دولت شارژ شد

بر اساس اعلام زمانبندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام زمانبندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییر در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است.

کالابرگ بعضی از ایرانیان شارژ نشد

در مرحله نخست، شارژ یارانه غیرنقدی مرداد ماه برخی خانوارهای درآمدی که رقم کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ بود و نیز خانوارهای حمایتی، به بهانه سفر خارجی و عدم احراز سکونت آنها در کشور، واریز نشد. در بین این افراد حتی کسانی که جز دهک‌های اول تا سوم درآمدی بوده‌اند نیز دیده می‌شود.

حضور افراد به دفتر پیشخوان دولت برای اثبات سکونتشان در کشور منجر به شلوغی این دفترهای خدماتی شده و قطعی سیستم را به دنبال داشته است. همچنین برخی شکایت دارند با وجود معطلی چند ساعته در نهایت با قطع شدن برق، بدون نتیجه به دفتر خدمات دیگر مراجعه کرده‌اند که به دلیل قطعی سیستم باز هم کار احراز سکونتشان بدون نتیجه مانده است.

در پی بروز این مشکلات، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه اعلام کرد، افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریور ماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

۱. با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره‌گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانواز، کد ملی تک‌تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت کرده و متعهد شود که آنها در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲. همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خوداظهاری و اینترنتی تا آخر مرداد ماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.

به گفته این معاونت، پس از انجام دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور همراه با دارندگان رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ پرداخت می‌شود.

اعتبار خرید کالابرگ

گفتنی است، خانوارهایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور امکان خرید دارند و سایر خانوارهایی که شهریور ماه این کمک معیشت برای آنها واریز می‌شود تا پایان مهر ماه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات کنند.

یارانه تیر ماه نیز تا پایان مرداد اعتبار دارد.

کد مطلب 6916991
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی اکبر IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      4 1
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      سلام واریز کالا برگ را عقب انداخته اید با این گرانی که هست حقوق ما هم که کفاف نمیدهدعقب انداختن کالا برگ باعث شرمندگی سر پرست خانواده می شود
    • ایرج IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      10 0
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      بیچاره اونایی که رقم آخر کد ملی شون ۷و۸و۹ می باشد به همین راحتی کالا برگ مردادشون رفت که رفت کسی هم گوشش بدهکار نیست و بعد از افزایش مبلغ کالا برگ صحبت می کنند
    • دانیال IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      ما که رقم پایانی کد ملی ۹هست کالا برگمون برای ماه مرداد حذف شده یا ا ماه بعد یه جا می‌گیریم ؟؟
    • مهاری IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      گروهی که کالا برگشون ۲۵ شارژ میشد واین ماه افتاده ۵ شهریور کالا برگ این ماهشون چی میشه
    • محمد جواد IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      من الان بعنوان یک معلم با داشتن یک دوقلوی ۱۱ ماهه و درآمد بیست میلیونی معلمی که اول ماه ۲۰ تا شیر خشک میشه و ۱۲ تا پوشک مصرف چکار کنم الان هیچ چیز برای خوردن نداریم .الان به نوزادم بگم نخورید تا کالابرگ واریز بشه یا تو این فشار روانی خودم و خونواده رو برای همیشه بی‌نیاز کنم از کالابرگ
    • طاهر LT ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بااینکه افزایش فروردین واردیبهشت من بازنشسته حداقل بگیررا نداده اید، کالا برک مردادراهم باکد 7 ندادید!؟ من بایدثابت کنم خارج ازکشورنیستم!؟ یاشما چک کنید که کدملی من خروج داشته یانه!؟
    • مجید IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اینجانب سرپرست خانوار یک‌نفره هستم و طبق ثبت احوال در داخل کشور حضور دارم. محل اقامت اصلی‌ام نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت و تأیید شده است. تاکنون پاسپورت نداشته‌ام و سفر خارجی نداشته‌ام. با وجود این، سامانه وزارت تعاون اینجانب را مشمول احراز اقامت تشخیص داده است. خواهشمند است علت ثبت وضعیت اقامت خارج از کشور و مرجع ثبت‌کننده این اطلاعات اعلام و اصلاح شود. متاسفانه کد دستوری هم برای خانوار یک‌نفره کاربرد نداره امروز ۳ ساعت در پیشخوان دولت احراز اقامت انجام نشد...
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      پس کالا برگ مرداد ماه ما که گروه سومیم چی میشه گیر گروه دوم میاد هم پانزدهم گیرشون اومده هم ۲۵ام کی این وسط پاسخگو هست
      • A IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        0 0
        کالا برگ کدملی 7تا9مرداد رو ندادن
    • ندا IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آخه هر چقدر هم متن تایپ کنیم کسی جوابگو نیست .کسانی که ۵ شهریور کالا برگ میگیرن .پس برای مرداد چی شد .؟

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