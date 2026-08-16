به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با جمعی از جوانان و فعالان تشکل‌های جوانان هرمزگان با اشاره به تجربه خود در حوزه جوانان اظهار کرد: زمانی که فعالیت خود را در هرمزگان آغاز کردیم، تعداد تشکل‌های جوانان استان بسیار محدود بود و حتی دو یا سه تشکل بیشتر وجود نداشت، اما با فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت اجتماعی، تعداد تشکل‌ها متناسب با جمعیت استان به یکی از بالاترین آمارها در کشور رسید.

وی افزود: این موفقیت صرفاً نتیجه عملکرد مدیریتی نبود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله فراهم بودن فضای اجتماعی، پذیرش جوانان و کنار گذاشتن نگاه‌های جناحی و سلیقه‌ای در مدیریت تشکل‌ها زمینه‌ساز آن شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: در آن دوره تلاش کردیم همه جوانان، فارغ از گرایش‌های سیاسی و فکری، امکان حضور و فعالیت داشته باشند و حتی از جوانانی که فعالیت تشکیلاتی نداشتند دعوت می‌کردیم تا در چارچوب قانونی، تشکل خود را تشکیل دهند.

نفیسی، تشکل را مدرسه‌ای برای رشد اجتماعی جوانان دانست و گفت: انسان در اجتماع رشد می‌کند و در مواجهه با دیگران است که اشتباهات خود را می‌شناسد و یاد می‌گیرد چگونه خطای خود را اصلاح کند. فعالیت تشکیلاتی به جوانان کمک می‌کند تجربه به دست آورند، مسئولیت‌پذیر شوند و برای حضور مؤثر در جامعه آماده شوند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های جوانان در تربیت مدیران و نیروهای اجتماعی آینده بیان کرد: بسیاری از افرادی که امروز در مسئولیت‌های مختلف قرار دارند، در گذشته سابقه فعالیت تشکیلاتی داشته‌اند و تجربه حضور در این تشکل‌ها در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی آنان مؤثر بوده است.

نفیسی با انتقاد از تضعیف جایگاه مستقل حوزه جوانان در ساختار مدیریتی کشور، خاطرنشان کرد: حوزه جوانان نیازمند سیاست‌گذاری و توجه ویژه است و نباید مسائل جوانان صرفاً در کنار سایر حوزه‌ها دیده شود. جوانان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور هستند و باید سازوکارهای مؤثر و مستقلی برای شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نقش مدیریت ارشد استان در حمایت از فعالیت‌های اجتماعی اظهار کرد: حضور استاندار در میان تشکل‌ها و نشست‌های اجتماعی و توجه به موضوعات مختلف، یک ظرفیت ارزشمند برای استان است و امیدواریم با همراهی جوانان و فعالان اجتماعی بتوان از این ظرفیت برای حل مسائل هرمزگان استفاده کرد.

معاون استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار گفت‌وگو با جوانان گفت: در نشست‌های آینده تلاش خواهیم کرد بیشتر شنونده باشیم تا گوینده و از تجربه‌های گذشته برای تقویت فعالیت تشکیلاتی و اجتماعی جوانان استفاده کنیم. مسائل و دغدغه‌های جوانان باید شنیده شود و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود.