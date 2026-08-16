به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه و فعالان خبری شهرستان آمل برگزار شد، با ترسیم وضعیت جدید فضای رسانه‌ای کشور اظهار داشت: در گذشته، دسترسی به اخبار محدود و انحصاری بود، اما امروز با انفجار اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، شهروندان در محاصره حجم انبوهی از داده‌ها قرار دارند. در چنین فضای غبارآلودی، وظیفه خبرنگار نه تنها انعکاس رویداد، بلکه کمک به مخاطب برای تشخیص سره از ناسره و تحلیل صحیح وقایع است.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای در مواجهه با اخبار، تصریح کرد: مسئولیت اصحاب رسانه در مقطع کنونی سنگین‌تر از همیشه است. بخشی از جامعه نیازمندِ دریافتِ تحلیل‌های درست و واقع‌بینانه هستند تا در تلاطم امواج شایعات، مسیر حقیقت را گم نکنند؛ از این رو، حمایت از کنشگران رسانه‌ای که با دانش و دغدغه‌مندی در این سنگر فعالیت می‌کنند، از اولویت‌های مدیریتی است.

پولادی با تأکید بر اینکه «رسانه، بازوی مشورتی مدیران است»، افزود: انتظاری که از جامعه رسانه‌ای می‌رود این است که در تمامی بزنگاه‌های شهرستان، چه در مدیریت بحران و چه در روایت موفقیت‌ها و اقدامات سازنده، حضور فعال داشته باشند. وی افزود: تعامل با رسانه‌ها نباید محدود به زمان‌های خاص باشد؛ بلکه باید یک پیوند دوسویه و مستمر میان بدنه مدیریتی شهرستان و اهالی قلم شکل بگیرد.

فرماندار ویژه آمل همچنین با اعلام آمادگی برای شنیدن نقدهای منصفانه، خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات دقیق و جامع در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، بسیاری از شبهات در پروژه‌های عمرانی و خدماتی رفع خواهد شد. بنده به عنوان خادم مردم، از هرگونه نقد مشفقانه و کارشناسی استقبال می‌کنم، چرا که معتقدم برای پیشبرد پروژه‌های کلان، همراهی و دیده‌بانی رسانه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

پولادی در بخش دیگری از سخنان خود، نگاهی راهبردی به جایگاه این شهرستان داشت و بیان کرد: سطح فعلی معرفی آمل با پتانسیل‌های واقعی آن فاصله دارد. این شهرستان تنها یک قطب صنعتی یا کشاورزی نیست، بلکه یک هویتِ تمدنی با پیشینه‌ای عمیق از ادوار تاریخی ایران است که چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی‌اش در پهنه ایران و جهان درخشیده‌اند.

وی افزود: برای آینده آمل، باید نگاه‌ها از چارچوب‌های سطحی فراتر رود. همان‌طور که صنعتگران ما با تکیه بر توان انسانی این دیار موفق هستند، باید در حوزه‌های گردشگری و میراث فرهنگی نیز ظرفیت‌های عظیم تمدنی آمل را به عنوان پیشران توسعه به کار بگیریم.

فرماندار ویژه آمل در پایان با دعوت از رسانه‌ها برای بازتعریفِ تصویرِ شهرستان در افکار عمومی، تأکید کرد: ترسیم چشم‌انداز آینده آمل نیازمندِ همدلی نخبگان، مدیران و به‌ویژه اصحاب رسانه است تا بتوانیم این شهر را به جایگاه شایسته و تراز ملی خود برسانیم.