به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان شمسی در خصوص ثبت این وقف اظهارداشت: امسال سه وقف جدید به ارزش بالغ بر هشت میلیارد ریال در سامانه موقوفات اداره اوقاف و امورخیریه این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: واقفان نیک اندیش حاج حسن رسولی در شهرستان سردشت عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی در روستای نلاس به ارزش دو میلیارد ریال و همچنین آقای کریم رحمان پور و سرکارخانم کالی احمدپور عرصه و اعیان دو باب ساختمان مسکونی دو طبقه به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را برای ساخت خانه عالم، خادم، حجره طلاب و متعلقات مسجد جدید فرهنگیان شهرربط وقف و به ثبت رساندند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سردشت خاطرنشان کرد: یک زمین مسکونی نیزبه مساحت ۴۰۰ مترمربع توسط واقفین احمد خضری و حاج کمال موسی پور جهت احداث مسجد زنانه و مردانه فرهنگیان شهر ربط به ارزش ۲ میلیارد ریال وقف شد.