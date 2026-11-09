به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی صبح امروز دوشنبه در نشست با سرگروه‌های آموزشی و کارشناسان تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش‌وپرورش لرستان، اظهار داشت: کیفیت نظام آموزشی به کیفیت کلاس‌های درس وابسته است و هر اندازه عملکرد معلمان و روش‌های تدریس ارتقا یابد، به همان میزان شاهد بهبود کیفیت آموزش خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی لرستان، تقویت هویت ملی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان را از مأموریت‌های مهم نظام تعلیم‌وتربیت برشمرد و افزود: باید زمینه شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان فراهم شود تا آنان با شناخت ظرفیت‌های خود، برای ساختن آینده کشور احساس مسئولیت کنند.

گروه‌های آموزشی؛ بستری برای ارتقای عملکرد حرفه‌ای معلمان

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش، ارتقای عملکرد حرفه‌ای معلمان در کلاس درس را مهم‌ترین مأموریت گروه‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: این گروه‌ها باید با پویایی و حضور مؤثر در کنار دبیران، زمینه تبادل تجربه، انتقال روش‌های موفق تدریس و تقویت شبکه‌های یادگیری حرفه‌ای را فراهم کنند.

حسینی با تأکید بر اینکه افزایش امکانات و منابع به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت آموزش نیست، تصریح کرد: ارتقای دانش و مهارت معلمان باید در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرد تا تغییرات و اقدامات انجام‌شده به بهبود واقعی فرآیند تدریس منجر شود.

وی همچنین توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، کاهش فاصله میان سطوح مختلف یادگیری و فراهم‌کردن فرصت پیشرفت برای همه دانش‌آموزان را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست.

ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس و فناوری‌های آموزشی

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین آموزشی، بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی، محتوای چندرسانه‌ای و فضای مجازی را در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری مؤثر دانست.

وی با تأکید بر جایگاه درس مطالعات اجتماعی در تقویت هویت ملی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان افزود: باید فرصت پرسشگری، تحلیل و شناخت ریشه‌های تاریخی و تمدنی کشور برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حسینی مشارکت فعال مدیران مدارس و دبیران در برنامه‌های گروه‌های آموزشی را نیز ضروری برشمرد و گفت: برگزاری کلاس‌های شیشه‌ای، مشاهده تدریس معلمان موفق، اجرای کارگاه‌های مدرسه‌محور و تبادل تجربه میان دبیران از راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت تدریس است.

وی یادآور شد: افزایش ساعات فعالیت و امکانات گروه‌های آموزشی زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج آن در بهبود واقعی فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس‌های درس نمایان شود.