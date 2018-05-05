اسناد نتانیاهو را آژانس قبلا دیده است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: چندی پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی که زرادخانه هسته ای آن در دیمونا برای جهانیان شناخته شده است در ادامه نمایش های مضحک خود در خصوص ایران، مدعی شد که اسرائیل به «اسناد و مدارک» پیشرفت محرمانه هسته‌ای ایران دست یافته که نشان دهنده «فریب جهانیان» از سوی تهران است.

این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار اطلاعات قدیمی است که قبلا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته بود.

در خصوص ادعاهای بنیامین نتانیاهو خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تنظیم شده که در ادامه می آید.

پیلار از اساتید دانشگاه «جرج تاون» است و تاکنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست واحد تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.

*آیا اسناد ارائه شده توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل حاوی نکات جدید درباره برنامه هسته ای ایران بود؟ همانگونه که مطلع هستید «اولی هاینونن» معاون سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که برخی از این اسناد را در سال ۲۰۰۸ میلادی در جلسه محرمانه شورای حکام به این نهاد ارائه داده است و آژانس نیز درباره آن تصمیم گیری کرده و لذا این اسناد چیز جدیدی نیست. نظر شما چیست؟

در اسناد ارائه شده توسط نتانیاهو تقریبا هیچ مورد جدیدی وجود ندارد. این اسناد به طور کلی همان اسنادی هستند که اخیرا به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده و به قضاوت عمومی جامعه اطلاعاتی امریکا برای بیش از یک دهه گذاشته شده است.

*اما با استناد به اسناد خود آژانس در مورد پروژه موسوم به «آماد» فعالیت این پروژه در سال ۲۰۰۳ میلادی متوقف شده است. اگر به آژانس اعتماد دارید این نهاد چنین نظری داده است. لذا چرا نتانیاهو بر موضوعی دست گذاشته که پرونده آن توسط آژانس بسته شده است؟

نتانیاهو به سردرگمی و جهل در مورد برجام متکی است. افراد بی دقت و ناآگاه ممکن است با این تصور کنار بیایند که او باید در مورد نقض کنونی توافق توسط ایران صحبت کند. افراد ناآگاه همچنین ممکن است بر این باور باشند که صرف نگهداری یا ارائه اوراق در مورد موضوعات هسته ای نقض توافقنامه است حتی اگر واقعاً نقضی وجود نداشته باشد.

نتانیاهو همچنین به افرادی تکیه می کند که درک نمی کنند نکته اصلی پروسه های بازرسی گسترده در برجام این است که ایران نباید فقط مورد اعتماد قرار بگیرد تا حقیقت را بگوید. بنابراین اگر ایران در گذشته دروغ گفته است، به سختی می تواند استدلالی در مقابل داشتن توافق باشد.

*کاخ سفید اسناد ارائه شده توسط نتانیاهو را معتبر دانسته است و بر این اساس اسناد نتانیاهو می تواند زمینه خروج ترامپ از برجام را فراهم کند و در واقع افکار عمومی را برای نقض برجام از سوی ترامپ متقاعد سازد. نظر شما چیست؟

متاسفانه بله. در حال حاضر علائم و نشانه های محکمی دال بر همکاری بین حکومت نتانیاهو و کاخ سفید در حمله عمومی به برجام وجود دارد. همانطور که ما قبلا می دانستیم ترامپ به دنبال راههایی جهت نابودی توافق است چون او می خواهد اقداماتی که باراک اوباما انجام داده است را تخریب کند.

*نتانیاهو معتقد است که ایران مطابق برجام عمل نکرده و نقض برجام از سوی تهران صورت گرفته است. الان این پرسش مطرح است که مرجع صلاحیت دار در خصوص پایبندی ایران به برجام، «آژانس بین المللی انرژی اتمی» است یا «اسراییل»!؟

همانطور که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا یادآوری کرد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای مسئول بازرسی و ارزیابی مسایل انطباق با آژانس است تا جایی که به فعالیت های هسته ای مربوط می شود.

اگر دولتی به طور منفرد دلیلی جهت این باور داشته باشد که نقضی در برجام رخ داده است باید اطلاعات خود را به آژانس بین المللی ارائه دهد.