به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد بعدازظهر دوشنبه در چهارمین مجمع پیشکسوتان ایثار و جهاد به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی سمنان، ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی جهادگران استان در دفاع مقدس، تأکید داشت: ساخت پل‌ها و امور فنی و مهندسی در زمره خدمات ایثارگرانِ این جهادگران در دفاع مقدس بوده که انگشت حیرت را بر دهان دشمنان و کشورهای بیگانه نهاد.

وی بابیان اینکه جهاد گران جایگاه ویژه‌ای در پیروزی دفاع مقدس داشتند، افزود: در بین این قشر، جهادگران استان سمنان اما باافتخار آفرینی‌های مکرر در دفع مقدس مانند پل رودخانه اروند نشان دادند که از چه میزان توانمندی آن‌هم در زمان جنگ برخوردار هستند که خدماتشان هرگز فراموش نخواهد شد.

خدمت به مردم و خوشنودی خدا دو اولویت جهادگران

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: یکی از ویژگی‌های جهادگران از ابتدای تأسیس جهاد سازندگی در ابتدای جنگ تاکنون همواره این بوده که جز فکر خدمت به مردم و خوشنودی خدا چیزی در رسالتشان وجود ندارد و این امر سبب شده تا راه جهادگران راهی مقدس باشد.

میرعماد بابیان اینکه نام جهادگران همواره با دفاع مقدس، ایثار و فداکاری عجین شده است، افزود: جهادگران همواره در بین مردم دارای احترام بوده و در همه جمع‌ها درخشیده‌اند لذا لباس خدمت در جهاد، افتخاری برای این قشر محسوب می‌شود.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان سمنان ۱۱۸ شهید جهادگر به این نظام تقدیم کرده که در بین اقشار مختلف یکی از سرآمدها در این زمینه محسوب می‌شود.

ارتقای تولیدان دامی و کشاورزی رسالت امروز جهادگران

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه به رسالت‌های امروز این سازمان اشاره کرد و گفت: باگذشت سال‌ها از دفاع مقدس امروز جهادگران در راستای ارتقای تولیدات کشاورزی و محصولات دامی تلاش وافری دارند تا چرخ اقتصادی کشور بهتر از گذشته به چرخش درآید.

میرعماد گفت: اجرای رسالت‌های جهاد کشاورزی در راستای ارتقای کیفی و کمی محصولات دامی و کشاورزی یک گام مؤثر برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و نسخه شفابخش اقتصاد کشور است.

وی در پایان افزود: تلاش مضاعف برای ارتقای تولیدات در حوزه‌های کشاورزی و دامداری، زمینه پیروزی ایران در جنگ اقتصادی با دشمنان را فراهم می‌کند و لذا از این بعد، دارای اهمیتی وافر است.