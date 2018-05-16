پیشروی ارتش لیبی در شهر «درنه» و تسلط بر تعدادی از مواضع تکفیریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش لیبی به پیشروی های خود در نبرد با تکفیریها در شهر «درنه» ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نیروهای لیبیایی موفق شدند بر محورهای «الظهر الحمر»، «الحیله» و «المرتوبه» در درنه مسلط شوند.

در همین ارتباط، «احمد المساری» سخنگوی نیروهای مسلح لیبی اعلام کرد که این عملیات از پیش برنامه ریزی شده بوده است.

مقامات نظامی لیبی اعلام کردند که نیروهای این کشور در جریان این عملیات شماری از تکفیریها را بازداشت کردند.

جنگنده های لیبی نیز تعدادی از تکفیریها را که قصد فرار از درنه را داشتند به هلاکت رساندند.