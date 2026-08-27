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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۱

سخنگوی الزیدی: روند خروج نیروهای ائتلاف با سرعت در حال انجام است

سخنگوی الزیدی: روند خروج نیروهای ائتلاف با سرعت در حال انجام است

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین چارچوب روابط بغداد با ائتلاف بین‌المللی پس از خروج این نیروها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «صباح النعمان»‌ سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق (نخست وزیر) اعلام کرد دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین شکل روابط این کشور با ائتلاف بین‌المللی ضد داعش پس از خروج نیروهای آن صادر شده است.

وی افزود روند خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق با سرعت در حال انجام است و بر اساس جدول‌های زمانی تعیین‌شده پیش می‌رود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین در پایان تأکید کرد روند کاهش نیروهای ائتلاف در عراق با هماهنگی مستقیم دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در حال انجام است.

کد مطلب 6929167

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 0
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      اینقدر خوشحال نشید آمریکا قبل از رفتن یه فتنه به پا می‌کنه ،یا داعش دوباره فعال می‌کنه میندازه به جون عراق آمریکا مفتی وبی دردسر خارج نمیشه به هوش باشید
    • جانباز IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 1
      پاسخ
      بنظر می رسد این یک فریبکاری باشد بخاطر اینکه نیروهای مقاومت در عراق را خلع سلاح کنند چون در بیانیه نیروهای مسلح عراق از کاهش نیروهای به اصطلاح بین المللی ضد داعش صحبت می کند به محض خلع سلاح نیروهای مقاومت در عراق دوباره به دلیل های واهی نیروهای اشغال گر بر گردند
    • راستگو IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 4
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      خروج نیروهای آمریکایی از عراق بخاطر احترام یا ترس از دولت عراق نیست ، ترس از نیروهای مقاومت و ایران است ، چون در دسترس هستند

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