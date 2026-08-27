سخنگوی الزیدی: روند خروج نیروهای ائتلاف با سرعت در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق (نخست وزیر) اعلام کرد دستور تشکیل کمیتهای برای تعیین شکل روابط این کشور با ائتلاف بینالمللی ضد داعش پس از خروج نیروهای آن صادر شده است.
وی افزود روند خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق با سرعت در حال انجام است و بر اساس جدولهای زمانی تعیینشده پیش میرود.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین در پایان تأکید کرد روند کاهش نیروهای ائتلاف در عراق با هماهنگی مستقیم دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در حال انجام است.
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