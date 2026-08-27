به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش می دهند که بیش از ۹۰ درصد می دانند که سیگار باعث سرطان ریه می شود، اما تعداد کمی از آنها در مورد ارتباط آن با سایر شرایط کُشنده آگاه هستند.

محققان دریافتند تنها حدود ۸۰ درصد از سیگاری ها می‌دانستند که سیگار به بیماری‌های قلبی و حملات قلبی منجر می شود و ۷۰ درصد می‌دانند که سیگار باعث سکته مغزی می‌شود.

در واقع، طی دو دهه آنها تقریباً هیچ پیشرفتی در آگاهی از خطرات سلامتی مرتبط با سیگار نیافتند.

«جانت چانگ هال»، محقق ارشد و دانشمند پژوهشی پروژه ارزیابی سیاست بین المللی کنترل دخانیات در دانشگاه واترلو در کانادا، می گوید: «شکاف های دانش در مورد اثرات عمده سیگار کشیدن و دود دست دوم بر سلامتی بسیار نگران کننده است.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «آگاهی پایین از مضرات قلبی عروقی سیگار و دود دست دوم سیگار به‌ویژه نگران‌کننده است، زیرا سیگار باعث مرگ سالانه بیش از ۲ میلیون نفر به دلیل بیماری‌های قلبی عروقی در سراسر جهان می‌شود. افزایش آگاهی عمومی از این خطرات باید یک اولویت بهداشت عمومی باشد.»

برای مطالعه جدید، محققان داده های بیش از ۲۴۰۰۰۰ سیگاری بزرگسال در ۴۶ کشور را تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که آگاهی از خطرات دود سیگار در اکثر کشورهای پردرآمد مورد مطالعه، از جمله کانادا، ایالات متحده، نیوزیلند، انگلستان و ژاپن کاهش یافته است.

محققان دریافتند حتی با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد می‌دانستند سیگار کشیدن باعث سرطان ریه می‌شود، تعداد کمتری (۷۷ درصد) می‌دانستند که دود دست دوم نیز همین تاثیر را دارد.

«جفری فونگ»، محقق، استاد روانشناسی و علوم بهداشت عمومی در دانشگاه واترلو، در بیانیه‌ای گفت: «دانش اولین گام مهم برای ترک سیگار و محافظت از دیگران در برابر دود سیگار است».

فونگ در ادامه افزود: «یافته‌های ما نیاز دولت‌ها به اجرای آموزش عمومی قوی‌تر و پایدار در مورد خطرات قلبی عروقی و سرطان ناشی از سیگار کشیدن و دود سیگار را نشان می‌دهد.»

او گفت: «سیاست‌هایی مانند هشدارهای تصویری بزرگ و کمپین‌های رسانه‌ای مستمر می‌تواند آگاهی را افزایش دهد، افرادی که سیگار می‌کشند را تشویق کند و جوانان را از شروع به سیگار منصرف کند.»