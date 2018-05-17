چراغ جام رمضان گرگان با والیبال روشن شد/افزایش شور ونشاط در محلات

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مسابقات ورزشی جام رمضان در گرگان شامگاه پنجشنبه همزمان با نخستین روز از ماه مبارک رمضان در رشته والیبال در دو سطح شهری و محلات شهرستان آغاز شد.

در شب نخست این رقابت ها و در رشته والیبال، از گروه دو تیم «شرکت تعاونی دهیاران» با نتیجه دو بر صفر و امتیازهای مشابه ۲۵ بر ۱۲ بر «موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی» غلبه کرد و اولین پیروزی جام را به نام خود به ثبت رساند.

در دیگر بازی برگزار شده و از گروه سه، تیم «پروتئین احمدی» با شکست دو بر یک مقابل تیم سختکوش «دهیاری سیاهتلو» یک گام به صعود نزدیک شد. احمدی ست های اول و سوم را به ترتیب با نتایج ۲۶ بر ۲۴ و ۱۷ بر ۱۵ پیروز شد و ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود نماینده سیاهتلو رقم خورد.

همچنین قرار بود در بازی افتتاحیه و از گروه یک تیم های «دهیاری نودیجه» و «نیروی مسلح ارتش» به مصاف یکدیگر بروند که این بازی به علت انصراف تیم ارتش لغو شد. گفته می شود تیم نیروی مسلح ارتش از جدول مسابقات حذف و تیم «مرزبانی» جایگزین آن خواهد شد.

رئیس هیئت والیبال گرگان در حاشیه شب نخست این رقابت ها در مورد سطح کمّی و کیفی مسابقات امسال اظهار کرد: مسابقات امسال در بخش آقایان با افزایش پنج تیم نسبت به سال گذشته برگزار می شود و تیم ها در مرحله حذفی مجاز هستند از دو بازیکن کمکی بهره بگیرند.

سید سیامک احمدی ادامه داد: علاوه بر آقایان، امسال مسابقات والیبال بانوان با شرکت ۱۳ تیم در سالن تختی، مسابقات پایه (ترکیب نوجوانان و جوانان) در باشگاه مقاومت سپاه و مسابقات پیشکسوتان در سایت ورزشی ناهارخوران برگزار می شود.

احمدی افزود: همچنین از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان مسابقات ویژه محلات در ۶ محله شهرستان برنامه ریزی شده و اعضای کمیته محلات هیئت والیبال مسئولیت برگزاری آن را برعهده دارند.

وی اظهار کرد: پس از ماه رمضان مسابقاتی با عنوان «جام خلیج گرگان» از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در چهار رشته ورزشی از جمله والیبال برگزار خواهد شد و قصد داریم این مسابقات را در سطح محلات و روستا برگزار کنیم و تیم های برتر آن در مسابقات شهرستانی شرکت خواهند کرد.

به گفته رئیس هیئت والیبال گرگان، بانوان والیبالیست گرگانی در تمام رده های سنی در سال گذشته مقام قهرمانی و تیم های والیبال پسران مقام نایب قهرماین استان را کسب کرده اند.

احمدی هدف از برگزاری مسابقات جام رمضان را «افزایش سطح فنی والیبالیست های گرگانی» و «تقویت تیم های پایه» در کنار «ایجاد بستری برای افزایش شور و نشاط شهروندان گرگانی» عنوان کرد.

در ادامه این رقابت ها، امشب (جمعه) سه مسابقه برگزار می شود که طبق برنامه به ترتیب از گروه یک تیم های «شهدای آهنگرمحله» و «هیئت والیبال گرگان»، از گروه دو «مدرسه والیبال بردیا» و «دهیاری قلندرمحله» و سپس از گروه سه تیم های «دهیاری شموشک علیا» و «ایثار للدوین» به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت های والیبال با شرکت ۲۷ تیم در قالب سه گروه چهار تیمی و پنج گروه سه تیمی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در ۲۴ رشته ورزشی در بخش‌های آقایان، بانوان و محلات در حال برگزاری است.

این مسابقات در رشته‌های بسکتبال سالنی، بسکتبال خیابانی، فوتبال، فوتسال، فوتبال گل کوچک، والیبال سالنی، والیبال محلات، تنیس روی میز، ووشو، بدمینتون، کبدی استاندارد، اسکیت، بوکس، اسکواش، تنیس، تکواندو، کاراته، شطرنج، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کونگ فو، تنیس روی میز جانبازان و معلولین، کشتی آزاد و ورزش باستانی در طول ماه مبارک رمضان در فضاهای ورزشی شهرستان گرگان برگزار شده است.