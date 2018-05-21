به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی در محل استانداری زنجان، با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز مستقل دولتی برای دخالت در خانواده طی سالجاری، افزود: افزایش مراجعان متقاضیان طلاق، اهمیت مداخلات برای شناسایی ریز فاکتورهای طلاق و شیب صعودی طلاق ازجمله عوامل ضرورت های ایجاد مرکز مستقل دولتی در خانواده برای کاهش طلاق در زنجان بود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه سال گذشته ۴ هزار و ۹۷۴ نفر در استان زنجان به مرکز مداخله در کاهش طلاق در خانواده مراجعه کرده‌اند، ابراز کرد: اعتیاد نخستین عامل طلاق در استان زنجان است.

محمدی ادامه داد: دخالت اطرافیان، خیانت، عدم مسئولیت‌پذیری و بیکاری نیز دیگر عوامل طلاق در استان زنجان بوده که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۴ هزار و ۹۷۴ نفر در استان زنجان به مرکز مداخله در کاهش طلاق در خانواده مراجعه کرده‌اند، گفت: اعتیاد نخستین عامل طلاق در استان زنجان است.

عمل نکردن شهرداری زنجان به تعهدات خود در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با انتقاد از عملکرد شهرداری زنجان در عمل نکردن به تعهدات خود در زمینه کمک به مناسب سازی گرمخانه شهر زنجان، افزود: متأسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، شهرداری زنجان به تعهدات خود در زمینه کمک به ساخت گرمخانه زنجان اقدام نکرده است.

محمدی با تاکید بر اینکه همه بخش‌های جامعه ملزم به کمک برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند، ادامه داد: رویکرد شهرداری زنجان در زمینه همراهی برای رفع آسیب‌های اجتماعی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه قرار بود پروژه گرمخانه شهر زنجان قرار بود اسفندماه سال ۹۶ به بهره برداری برسد، افزود: شهرداری با عمل نکردن به تعهدات خود پروژه گرمخانه شهر زنجان را معطل کرده است.