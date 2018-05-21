به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العربی الجدید، اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد طرح خود برای پایان نزاع فلسطین و اسرائیل را در ماه آتی میلادی (ژوئن) عملی کند احتمالا این ابتکار عمل چیزی بیشتر از «طرح توافق قرن» نخواهد بود که اخیرا در برخی رسانه ها و از سوی شماری از سیاستمداران بخش هایی از آن فاش شده است.

نکته مهم اما این است که به طور قطع بندهای این توافق به گونه ای تنظیم شده است تا در خدمت ایدئولوژی حاکم بر دولت راست افراطی اسرائیل باشد و پرونده فلسطین را برای همیشه مسدود کند.

نتیجه گیری در این زمینه تنها به گزارش های رسانه ای محدود نمی شود بلکه آنچه این استنتاج را تقویت می کند رویکرد کلی در حل پرونده فلسطین است که اخیرا از سوی دولت آمریکا، اسرائیل و برخی رژیم های عربی که واشنگتن به آنها اعتماد دارد مشهود بوده است.

گزارش کاملی از این توافق در گزارشی که «صائب عریقات» مذاکره کننده ارشد فلسطینی به «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حدود سه ماه پیش داده بود نمایان شده است. شبکه ۱۰ اسرائیل این گزارش را منتشر کرده بود و العربی الجدید هم یک نسخه از آن دریافت کرده بود. علاوه بر آن «احمد مجدلانی» همکار عریقات و عضو سازمان آزادی بخش فلسطین در گفتگوهایش با رسانه ها تأکید کرده بود که بخش هایی از گزارش عریقات که در رسانه ها فاش شده بود به وسیله «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به «محمود عباس» انتقال داده شده بود.

پیشنهادهای مطرح شده در توافق قرن موضوعات اساسی در نزاع فلسطین و اسرائیل را هدف قرار داده است. به عنوان مثال درباره شهر قدس توافق شده تا از موضع اسرائیل که خواستار عدم مذاکره درباره قدس است حمایت شود و ضمن به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، مناطق اطراف قدس مانند «ابو دیس»، «شعفاط»، «العیسویه» و «جبل المکبر» به فلسطینی ها تعلق پیدا کند. یکی از دلایل این اقدام هم این است که بار بافت جمعیتی این مناطق که اغلب ساکنان آن را فلسطینی ها تشکیل می دهند از روی دوش اسرائیل برداشته خواهد شد واین مناطق از قدس هم جدا خواهد شد و به این ترتیب توانایی اسرائیل برای مقابله با چالش های امنیتی افزایش پیدا می کند.

از سوی دیگر ترامپ در نشستی که با نتانیاهو در حاشیه نشست داووس داشت تأکید کرده بود که قدس دیگر روی میز مذاکره نیست و «جرد کوشنر» داماد ترامپ هم پا را فراتر گذاشته و در سخنرانی خود در جریان انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس گفته بود که اسرائیل قدس است و به این ترتیب قیمومیت اردن بر قدس و مناطق مذهبی این شهر را لغو کرده است.

درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی نیز طرح پیشنهادی ترامپ به دنبال آن است تا پروژه هایی برای اسکان آوارگان فلسطینی در مناطقی که در حال حاضر در آن حضور دارند اجرا شود. یکی دیگر از موضوعات حساس موجود مسأله شهرک های یهودی و حاکمیت فلسطین بر اراضی و مرزهای خود است با وجود اینکه این طرح آمریکایی به صورت جداگانه به این مورد پرداخته است اما هنگامی که نگاهی کلی به این طرح داشته باشیم خطرناک بودن آن برای پرونده فلسطین را درک خواهیم کرد.

مجدلانی در بخشی از صحبت های خود گفته بود که محمد بن سلمان در گفتگویی که با محمود عباس داشته به او گفته که همه شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری باقی خواهند ماند و مرزهای کرانه باختری هم تحت حاکمیت مطلق اسرائیل خواهد بود به این ترتیب در این توافق حدود ۱۰ درصد از کرانه باختری هم که شهرک های اسرائیلی در آن بنا شده اند عملا به بخشی از خاک اسرائیل تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو به خوبی به این بخش از توافق ترامپ واکنش نشان داده بود و آن را نکته ای جالب دانسته بود که دولت فلسطینی که قرار است در توافق قرن آمریکا تشکیل شود دولتی با صلاحیت ها و حاکمیت ناقص است به این ترتیب که دولت فلسطین در این توافق، حاکمیتی بر شهرک هایی که اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی بنا کرده اند نخواهند داشت و در نهایت صلاحیت های امنیتی در همه مناطق کرانه باختری برعهده اسرائیل خواهد بود و به این ترتیب یعنی آنچه به فلسطینی ها عرضه می شود یک دولت خود مختار اما زیر سلطه امنیتی اسرائیل است.

گرچه دولت آمریکا به صورت آشکار در خصوص نوارغزه و تکلیف این منطقه در توافق قرن سخن نمی گوید اما بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های اسرائیلی و اظهارات مسئولان اسرائیلی به نظر می رسد که روایت تبدیل نوارغزه به شریان اصلی دولت فلسطین و اضافه کردن بخش هایی از اراضی مصری در سیناء به این منطقه به عنوان سرزمین مردم فلسطین روایتی نزدیک به واقعیت باشد.

العربی الجدید گزارش داده است که مصر هم در حال بررسی ساخت بندر و اردوگاه العریش در شمال سیناء و در نزدیکی نوارغزه است تا به این ترتیب مرکز ثقل دولت فلسطین در نوارغزه خواهد بود و بندر و فرودگاه العریش هم تحت اختیار دولت فلسطین خواهد بود و در صورت اجرایی شدن این بندها ضربه مهلک به پرونده فلسطین و حقوق مردم آن وارد شده و اسرائیل به راحتی می تواند قدس و کرانه باختری را به دیگر اراضی اشغالی ملحق کند.