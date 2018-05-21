به گزارش خبرنگار مهر، آتش نشان وظیفه شناس شهرک صنعتی توس که دوازدهم اردیبهشت سال جاری در جریان عملیات اطفای آتش سوزی کارخانه ای در شهرک صنعتی توس بر اثر سقوط در دیگ آب جوش دچار سوختگی شدید شده بود صبح امروز در بیمارستان امام رضا (ع) به درجه شهادت نائل آمد.

در پی این حادثه مدیر عامل سازمان آتش نشانی با صدور پیامی درگذشت این آتش نشان فداکار را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است :از سفر آخرت هیچکس را حذر نیست و از آن روز که قفس تن می شکند و روح به ابدیت می پیوندد ، چهره زیبایش در قاب عکس همواره به چشم می آید که با نگاه مهربانش می گوید مرا در آیینه آسمان ببینید و در قلب خود بجویید .

شهادت همکار گرامیمان باعث تاسف و تاثر عمیق اینجانب و همکاران خود در سازمان آتش نشانی مشهد گردید . بدینوسیله مراتب تالم و اندوه خود و همکارانم را اعلام نموده و از درگاه خداوند منان رحمت ، غفران الهی و علو درجات برای آن شهید والا مقام و صبر جمیل و بردباری برای خانواده معزز ایشان را مسئلت می کنم.

شایان ذکر است پیکر پاک شهید حسن پوراکبر ظهر دوشنبه پس از تشییع در حرم مطهر رضوی در یکی از آرامستان های شهرستان بردسکن آرامیده خواهد شد .