به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری با صدور حکمی ملک محمد قربانپور را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.



وی همچنین شهرام مقدس را به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب کرد.



استاندار چهارمحال و بختیاری در حکم دیگری مهدی شهبازی را به سمت معاون دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری منصوب کرد.