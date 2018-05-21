نرخ رشد جمعیت کاهشی است/ کاهش از ۳.۴ به ۱.۲ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد محمودی در برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت: سالانه حدود ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده می شود این در حالی است که زمانی این رقم حدود دو میلیون نفر بود. روی هم رفته نرخ رشد جمعیت به نوعی از ۳،۴ درصد به ۱،۲ درصد تقلیل یافته است.

او ادامه داد: تعداد فرزندان نسبت به هر زن در سال ۶۵ حدود ۶،۵ فرزند بود این رقم در سال ۹۰ به ۱،۷ رسید و تا سال ۹۵ این نرخ به حدود ۲ افزایش یافت که این افزایش به دلیل ازدواج جوانان دهه شصتی بود.

محمودی نرخ زاد و ولد در سال ۹۰ را حدود ۱۸،۴ نسبت به هر ۱۰۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: این رقم در سال ۹۴ به ۱۹،۸۴ درصد رسید و این رقم در سال ۹۶ به ۱۸ تقلیل یافت.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: در دوره ای از رشد جمعیت به سر می بریم که به آن می گویند پنجره طلایی جمعیت، طبیعتاً نیروی انسانی هر کشور دلیل رشد و ترقی هر کشور محسوب می شود و در ایران این منبع تحصیلکرده هستند.

او افزود: چه جمعیت افزایش یابد و چه کاهش، به دلیل افزایش امید به زندگی در ایران با خطر وجود سالمندان بیشتری در آینده مواجه خواهیم بود. حتماً زمانی می رسد که حدود ۱۰ میلیون نفر بالای ۶۰ سال خواهیم داشت اگر تا سال ۱۴۰۰ جمعیت میانسال کشور به حدی نباشد که چرخه اقتصادی کشور را بگرداند یا صندوق بازنشستگی را تأمین کند یا به نوعی اثرگذار باشد حتماً سالمندان ما در آن دوره برای حداقل های زندگیشان هم با مشکل مواجه می شوند.

قاضی زاده هاشمی تأکید کرد: اگر رشد جمعیت فعال و شاغل و سالمند در کشور به هم بریزد مجبوریم که دروازه ورود مهاجران به کشور را باز کنیم.

حسین مروتی کارشناس و پژوهشگر مسائل جمعیت هم گفت: سال ها پیش سازمان ملل رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ حدود ۳۱ میلیون نفر پیش بینی کرده بود که احتمالا از هر دو نفر یکی بالای ۶۰ سال خواهند بود. این تصور و پیش بینی به قدری وحشتناک بود که بر سیاست جمعیتی کشورمان اثر گذاشت.

سال ها قبل هم شاهد تبلیغات زندگی تک فرزندی توسط وزیران بهداشت وقت بودیم که می توان این تصمیمات اشتباه مدیریتی را خیانت محض عنوان کرد.

علی اکبر محزون مدیرکل جمعیت مرکز آمار ایران هم گفت: آمار ولادت های ثبت شده در سال های ۹۴ تا ۹۶ را به ترتیب یک میلیون و ۵۹۴، یک میلیون و ۵۲۸ و در سال ۹۶ یک میلیون و ۴۸۷ نفر بود این در شرایطی است که متولدین دهه ۶۰ در حال خروج از سن فرزندآوری هستند.

مروتی هم گفت: قانونی برای ممانعت با پیر شدن جمعیت نداریم.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: در ۷ سال گذشته قوانینی داشتیم اما چندان اثرگذار نبوده است از دیگر اقدامات قانونی در این خصوص می توان به قانون جلوگیری از ناباروری اولیه و حمایت بیمه ای از ناباروری ثانوی اشاره کرد.

او افزود: تمایل به فرزندداری و تشکیل خانواده باید در مدارس و از سنین پایین به صورت یک فرهنگ آغاز شود در زمان قدیم بازی با عروسک و تفکر مادر بودن در فرزندان وجود داشت که حالا این تفکر و فرهنگ رنگ باخته است.

محمودی گفت: ایجادفرهنگ و قوانین مؤثر، وظیفه دولت است دولت می تواند با فراهم سازی زیرساخت های اثرگذار به رشد مثبت جمعیت کشور کمک به سزایی داشته باشد.

مروتی نیز گفت: ایران قبل از رسیدن به رشد و توسعه مطلوب به پیری جمعیت خواهد رسید و این اصلاً خوب نیست. متأسفانه در مجلس هیچ تصمیم و حمایتی برای جلوگیری و یا پیشگیری از سقط جنین نشده است و وزارت بهداشت هم همچنان اقدامی نمی کند.