به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب حقیقت‌نیا در حاشیه مراسم تولید مشترک داروی ام‌اس که قرار است بین ایران و ترکیه انجام شود، گفت: برند اصلی این دارو متعلق به یک شرکت اسرائیلی بوده که با توجه به تحریم‌های کشورمان، تا به امروز حتی یک عدد از این دارو وارد ایران نشده است.

وی افزود: ما توانستیم دانش فنی و فرمولاسیون تولید این دارو را در شرکت توفیق دارو به دست بیاوریم و بر همین اساس با یکی از بزرگترین شرکت‌های بزرگ ترکیه‌ای برای تولید آن در این کشور به توافق رسیدیم.

مدیرعامل شرکت توفیق دارو ادامه داد: میزان ارزآوری این دارو در کشورمان بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده و همچنین ارزآوری که از محل تولید این دارو در ترکیه قرار است انجام شود، بیش از ۲۰ میلیون دلار خواهد بود.

حقیقت‌نیا با تأکید بر اینکه تکنولوژی ساخت این دارو بومی بوده، افزود: ما توانستیم با بهینه‌سازی فرمولاسیون این دارو، اثردهی آن را قابل رقابت با برند خارجی نماییم.

به گفته وی، پس از صادرات این دارو به ترکیه، کشورهای CIS به عنوان بازار بزرگ مصرف دارو، هدف بعدی صادرات «گلاتیرامر استات» است.