جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالانه ۲۹۰ هزار مترمربع فرش دستباف در سطح استان تولید می شود افزود: در این راستا سالانه ۲۰ میلیون دلار فرش تولیدی به خارج از کشور صادر می شود.

وی آمریکای شمالی، آلمان، ایتالیا، نروژ و دیگر کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و ترکیه را از مقصد اصلی فرشهای صادراتی استان عنوان و اضافه کرد: استان ۵.۴ درصد از میزان صادرات فرش دستباف کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون ۷۲ هزار نفر بافند فرش دستباف در استان داریم اظهارداشت: این افراد در بیش از ۲۰۰ کارگاه فعال در حوزه صنعت فرش در استان فعالیت می کنند.

اسکندری با بیان اینکه استان جزو شش قطب برتر در زمینه صنعت فرش در کشور به شمار می رود ادامه داد: ثبت ملی و جهانی فرش افشار تکاب و ریزماهی خوی بیانگر اهمیت و جایگاه استان در زمینه صنعت فرش است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه مراحل ثبت جهانی فرش افشار تکاب ادامه دارد اظهارداشت: پیش بینی می شود تاپایان سال شاهد ثبت جهانی فرش افشار تکاب باشیم.

اسکندری با بیان اینکه با ثبت ملی و جهانی فرش افشار تکاب و ریزماهی خوی زمینه ساز هویت بخشی ملی، بین المللی به فرش دستباف استان هستیم افزود: طی سالهای اخیر این اقدام زمینه شناسنامه دار شدن و برنددار شدن فرشهای تولیدی استان شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص مصادره فرشهای تولیدی استان توسط سایراستانها گفت: در گذشته به دلیل عدم ثبت ملی فرشهای تولیدی استان شاهد صدور و فروش فرشهای تولیدی استان به نام سایر استانها بودیم که طی دو سال اخیر با ثبت ملی و جهانی فرش های استان این اقدام کاهش بسیار قابل توجهب دارد.

قبا، ماهی، نقشه، افشار، ریز ماهی و فرش تمام ابریشم از جمله انواع فرش های دستباف تولیدی در آذربایجان غربی است.