نقشه کاداستر ۳۲ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکرم توفیقی با اشاره به تهیه نقشه کاداستر حدود ۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی گفت: از این سطح ۲۸ میلیون هکتار مربوط به مراتع و ۴ میلیون هکتار در حوزه اراضی جنگلی بوده است.

این مقام مسئول با بیان این که طبق مصوبه بودجه سال ۹۷ نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار برای تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و دولتی هدفگذاری شده است، اظهار داشت: با توجه به توانمندی‌های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری این عدد مصوبه شده ناچیز است و در صورت تامین اعتبار، قادریم امسال کل اراضی جنگلی را زیر پوشش نقشه کاداستر قرار دهیم.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مساحت کل جنگل های کشور را بیش از ۱۲ میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: ما می‌توانیم اهداف برنامه ششم توسعه را محقق و طی پنج سال کاداستر ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی را تهیه کنیم.

وی درباره هزینه کاداستر اراضی تصریح کرد: با توجه به نوع اراضی و شرایط جنگلی بودن و یا کوهستانی بودن اراضی و سختی شرایط به طور میانگین کاداستر هر هکتار از اراضی ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان اعتبار نیاز دارد.

توفیقی گفت: برای اجرای برنامه کاداستر اراضی ملی و دولتی در برنامه ششم توسعه، نیاز به حمایت های دولت و مجلس داریم.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این که سال گذشته تخصیص ریالی برای اجرای کاداستر اراضی درحد ۲ تا ۳ درصد بود، اذعان داشت: ما ۴۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای تهیه نقشه کاداستر را در سال گذشته در قالب اسناد خزانه اسلامی تهیه کردیم و عملکرد ما ۱۲۱ درصد برنامه بود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ کاداستر اراضی ملی و دولتی در سطح ۵ میلیون و ۸۸۸ هزار هکتار انجام شد، گفت: کاداستر در واقع نقشه ای است که لایه های حقوقی روی آن بارگذاری می شود و در دارای دقت مکانی بسیار بالایی است.

وی افزود: تثبیت مالکیت دولت و تعیین حدود مستثنیات اشخاص از مهمترین مزیت های تهیه کاداستر اراضی است که در نتیجه آن می توان اختلافات قضایی و ملکی را حل کرد و امکان تعرضات اراضی ملی و دولتی اشخاص را به حداقل رساند.

توفیقی ایجاد بستر مناسب برای تسریع در اجرای طرح های توسعه ای دولت و بخش خصوصی را از دیگر مزیت های اجرای طرح نقشه کاداستر اراضی دانست و تصریح کرد: تقریبا بخش اعظمی از طرح هایی که در کشور اجرا می شود، زمین مورد نیاز آن از اراضی ملی یا دولتی تامین می شود و بنابراین اجرای کاداستر، نقش مهمی در تسهیل و تسریح اجرای این طرح ها دارد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، دولت به میزان مالکیت خود اشراف پیدا می کند و ایجاد بانک اطلاعات زمین یا سامانه کاداستر امکان پاسخگویی به استعلامات و تکریم اراباب رجوع راحت تر و در اسرع زمان فراهم می کند.

توفیقی درباره کاربرد نقشه کاداستر اراضی بیان کرد: در راستای حفاظت از اراضی ملی، نخستین اقدام عینی که در عرصه ها انجام می دهیم، ایجاد بنچ مارک یا کمربندهای حفاظتی است که بر مبنای خطوطی که در کاداستر تعریف می شود، صورت می گیرد.

وی گفت: با استفاده از نقشه کاداستر در مورد اطفای حریق می توان محدوده و حدود حریق از طریق انطباق با نقشه پوشش گیاهی و تعیین مختصات نقاط آسیب پذیر را مشخص کرد.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره تهیه کاداستر اراضی منابع طبیعی کشورهای همسایه نیز گفت: هر کشوری قوانین و مقررات خاص خود را در تهیه نقشه کاداستر اراضی دارد و ترکیه در زمینه کاداستر جنگل پیشرفت خوبی داشته و ایران به لحاظ تهیه نقشه کاداستر اراضی مراتع پیشتازتر از این کشور است.