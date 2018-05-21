به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس‌ جمهور در پیامی جان باختن جمعی از مردم کوبا در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میگل ماریو دیاز کانل برمودس

رئیس مجمع دولت و وزرای کوبا

سقوط هواپیمای مسافربری در کوبا، که طی آن بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند موجب تألم و تأثر شدید گردید.

اینجانب ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت کوبا و خانواده قربانیان این حادثه، بهبودی سریع مجروحان، سلامتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و سعادت مردم کوبا را آرزومندم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران