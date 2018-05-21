به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی جان باختن جمعی از مردم کوبا در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.
متن پیام حجتالاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میگل ماریو دیاز کانل برمودس
رئیس مجمع دولت و وزرای کوبا
سقوط هواپیمای مسافربری در کوبا، که طی آن بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند موجب تألم و تأثر شدید گردید.
اینجانب ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت کوبا و خانواده قربانیان این حادثه، بهبودی سریع مجروحان، سلامتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و سعادت مردم کوبا را آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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